В Балашихе арестовали водителя, наехавшего на автомобиль ГИБДД
13:54 18.01.2026 (обновлено: 14:02 18.01.2026)
В Балашихе арестовали водителя, наехавшего на автомобиль ГИБДД
Суд арестовал водителя Porsche, который врезался в машину ГИБДД и наехал на ногу правоохранителя в Балашихе, сообщает прокуратура Подмосковья. РИА Новости, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Суд арестовал водителя Porsche, который врезался в машину ГИБДД и наехал на ногу правоохранителя в Балашихе, сообщает прокуратура Подмосковья.
Полицейские в Балашихе вынудили остановиться Porsche, водитель которого до этого проигнорировал требование сотрудника и в попытке скрыться врезался в машину ГИБДД и наехал на ногу правоохранителя. Как позднее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, после задержания водитель автомобиля отказался от медицинского освидетельствования. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества в крупном размере).
"С учетом позиции представителя городской прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
В Петербурге подняли из воды Porsche, вылетевший в реку в центре города - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Петербурге арестовали водителя упавшего в реку Porsche
4 октября 2025, 19:43
 
