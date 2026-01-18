В Балашихе арестовали водителя, наехавшего на автомобиль ГИБДД

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Суд арестовал водителя Porsche, который врезался в машину ГИБДД и наехал на ногу правоохранителя в Балашихе, сообщает прокуратура Подмосковья.
Полицейские в Балашихе вынудили остановиться Porsche, водитель которого до этого проигнорировал требование сотрудника и в попытке скрыться врезался в машину ГИБДД и наехал на ногу правоохранителя. Как позднее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, после задержания водитель автомобиля отказался от медицинского освидетельствования. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества в крупном размере).
"С учетом позиции представителя городской прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
