Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор - РИА Новости, 18.01.2026
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор
Пожизненно осужденный за убийство трех девочек житель Урала Николай Чигиринских через суд добивается изменения приговора, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T06:24:00+03:00
происшествия
хабаровский край
свердловский областной суд
происшествия, хабаровский край, свердловский областной суд
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор
РИА Новости: маньяк Чигиринских пытается в суде изменить пожизненный приговор
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Пожизненно осужденный за убийство трех девочек житель Урала Николай Чигиринских через суд добивается изменения приговора, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах суда говорится, что Чигиринских, в 2010 году осужденный за убийства и изнасилования, был также признан виновным в краже 2 тысяч рублей. В 2016 году в российское законодательство были внесены изменения, в том числе предусматривающие, что хищение на сумму до 2,5 тысяч рублей признается мелким и влечет административную ответственность.
В этой связи осужденный направил ходатайство об изменении приговора, однако суд в Хабаровском крае
отказался его принимать. Чигиринских обжаловал это решение и добился, чтобы материал направили на новое рассмотрение, заседание по этому поводу пока не назначено, отмечается в материалах.
В январе 2010 года Чигиринских был приговорен к пожизненному лишению свободы. По данным Свердловского областного суда
, в 2005, 2008 и 2009 годах он изнасиловал и убил трех девочек возрастом 8-10 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза тогда показала, что у мужчины есть расстройства, но нет патологии, он ясно осознавал степень опасности своих действий.