Рейтинг@Mail.ru
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/sud-2068572046.html
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор - РИА Новости, 18.01.2026
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор
Пожизненно осужденный за убийство трех девочек житель Урала Николай Чигиринских через суд добивается изменения приговора, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T06:24:00+03:00
2026-01-18T06:24:00+03:00
происшествия
хабаровский край
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32304/15/323041517_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_21d2e48fe9167d9186530282895ee2f5.jpg
https://ria.ru/20260114/zaschita-2067703710.html
https://ria.ru/20260115/fsin-2068076858.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32304/15/323041517_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_cda920df04ded4df4b43656b96c8ba86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, свердловский областной суд
Происшествия, Хабаровский край, Свердловский областной суд
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор

РИА Новости: маньяк Чигиринских пытается в суде изменить пожизненный приговор

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВынесение приговора первоуральскому маньяку Николаю Чигиринских
Вынесение приговора первоуральскому маньяку Николаю Чигиринских - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Вынесение приговора первоуральскому маньяку Николаю Чигиринских. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Пожизненно осужденный за убийство трех девочек житель Урала Николай Чигиринских через суд добивается изменения приговора, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах суда говорится, что Чигиринских, в 2010 году осужденный за убийства и изнасилования, был также признан виновным в краже 2 тысяч рублей. В 2016 году в российское законодательство были внесены изменения, в том числе предусматривающие, что хищение на сумму до 2,5 тысяч рублей признается мелким и влечет административную ответственность.
Михаил Попков в суде - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Защита обжаловала шестой приговор "ангарскому маньяку" Попкову
14 января, 01:43
В этой связи осужденный направил ходатайство об изменении приговора, однако суд в Хабаровском крае отказался его принимать. Чигиринских обжаловал это решение и добился, чтобы материал направили на новое рассмотрение, заседание по этому поводу пока не назначено, отмечается в материалах.
В январе 2010 года Чигиринских был приговорен к пожизненному лишению свободы. По данным Свердловского областного суда, в 2005, 2008 и 2009 годах он изнасиловал и убил трех девочек возрастом 8-10 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза тогда показала, что у мужчины есть расстройства, но нет патологии, он ясно осознавал степень опасности своих действий.
Сергей Шипилов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
ФСИН опровергла информацию о просьбе маньяка Шипилова об УДО
15 января, 15:11
 
ПроисшествияХабаровский крайСвердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала