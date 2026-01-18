США не планируют покидать НАТО, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не планируют покидать НАТО, заявил в воскресенье глава американского минфина Скотт Бессент на фоне ухудшения отношений его страны с альянсом из-за угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию.
"Мы останемся частью НАТО, но президент Трамп не хочет, чтобы началась война и чтобы США снова оказались втянутыми в нее. Мы не собираемся перекладывать обеспечение безопасности Западного полушария на плечи других", - сказал Бессент телеканалу NBC.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что европейцы опасаются, что полномасштабный раскол внутри НАТО может привести к тому, что Трамп объявит о прекращении существования альянса.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.