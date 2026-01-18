США не планируют покидать НАТО, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не планируют покидать НАТО, заявил в воскресенье глава американского минфина Скотт Бессент на фоне ухудшения отношений его страны с альянсом из-за угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что европейцы опасаются, что полномасштабный раскол внутри НАТО может привести к тому, что Трамп объявит о прекращении существования альянса.