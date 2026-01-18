Рейтинг@Mail.ru
США приветствуют соглашение между сирийскими силами и курдским ополчением - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 18.01.2026 (обновлено: 20:11 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/ssha-2068646543.html
США приветствуют соглашение между сирийскими силами и курдским ополчением
США приветствуют соглашение между сирийскими силами и курдским ополчением - РИА Новости, 18.01.2026
США приветствуют соглашение между сирийскими силами и курдским ополчением
США приветствуют соглашение о прекращении огня между сирийскими силами и курдским ополчением СДС, заявил в воскресенье спецпосланник США по Сирии Том Баррак. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T20:10:00+03:00
2026-01-18T20:11:00+03:00
в мире
сирия
сша
алеппо
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149657/42/1496574221_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_668857a8fdebe5b5b135f4c28583f86d.jpg
https://ria.ru/20260118/siriya-2068645704.html
сирия
сша
алеппо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149657/42/1496574221_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e41eb659db1a53efda7508cc9d8b657f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, алеппо, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, США, Алеппо, Ахмед аш-Шараа
США приветствуют соглашение между сирийскими силами и курдским ополчением

Баррак: США приветствуют соглашение между сирийскими силами и СДС

© AP Photo / Syrian Democratic ForcesЧлен Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США приветствуют соглашение о прекращении огня между сирийскими силами и курдским ополчением СДС, заявил в воскресенье спецпосланник США по Сирии Том Баррак.
"Соединенные Штаты высоко оценивают конструктивные усилия сирийского правительства и Сирийских демократических сил (СДС) по достижению сегодняшнего соглашения о прекращении огня, которое открывает путь к возобновлению диалога и сотрудничества в целях создания единой Сирии", - написал он в соцсети X.
Ранее в воскресенье президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлум Абди договорились, что все бойцы военных и силовых структур курдского ополчения станут служить в армии Сирии и в центральных силовых ведомствах, следует из подписанного ими соглашения.
Боевые столкновения между СДС и правительственными войсками вспыхнули 6 января на окраинах кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в Алеппо. Курдское командование заявляло, что сирийская армия взяла курдские районы в кольцо и готовится к штурму. Сирийские власти, в свою очередь, обвиняли СДС в обстрелах гуманитарных коридоров, по которым проводилась эвакуация мирных жителей.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований СДС. В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохранялась высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация продолжала быть напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии
Вчера, 20:01
 
В миреСирияСШААлеппоАхмед аш-Шараа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала