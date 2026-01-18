Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, сообщило Reuters

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, передает агентство Рейтер со ссылкой на копию приглашения главы Белого дома разным странам и проект устава совета в его распоряжении.
В воскресенье агентство Блумберг передавало, что администрация Трампа просит у стран более миллиарда долларов за право на постоянное место в "совете мира" по Газе. По информации Блумберг, Трамп станет первым председателем совета и будет лично решать, какие страны будут приглашены. Решения будут приниматься большинством голосов, однако все решения подлежат утверждению председателем.
"Трамп будет пожизненным председателем совета", - говорится в материале агентства.
Как отмечает Рейтер, предполагается, что впоследствии совет будет иметь дело и с другими конфликтами.
Трамп ранее сообщил о формировании совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.