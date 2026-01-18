Рейтинг@Mail.ru
Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, сообщило Reuters - РИА Новости, 18.01.2026
20:01 18.01.2026
Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, сообщило Reuters
Президент США Дональд Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, передает агентство Рейтер со ссылкой на копию приглашения главы Белого дома... РИА Новости, 18.01.2026
Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, сообщило Reuters

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, передает агентство Рейтер со ссылкой на копию приглашения главы Белого дома разным странам и проект устава совета в его распоряжении.
В воскресенье агентство Блумберг передавало, что администрация Трампа просит у стран более миллиарда долларов за право на постоянное место в "совете мира" по Газе. По информации Блумберг, Трамп станет первым председателем совета и будет лично решать, какие страны будут приглашены. Решения будут приниматься большинством голосов, однако все решения подлежат утверждению председателем.
"Трамп будет пожизненным председателем совета", - говорится в материале агентства.
Как отмечает Рейтер, предполагается, что впоследствии совет будет иметь дело и с другими конфликтами.
Трамп ранее сообщил о формировании совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.
