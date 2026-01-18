НАТО выживет, заявил экс-постпред США при организации

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. НАТО выживет, но организация не будет эффективной, считает бывший постоянный представитель США в НАТО Дуглас Льют.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
"Организация выживет, но доверие - тот самый клей, который скреплял её более 75 лет, - разрушено, поэтому она не будет эффективной", - заявил Льют, его слова приводит газета Wall Street Journal.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.