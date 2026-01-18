Рейтинг@Mail.ru
НАТО выживет, заявил экс-постпред США при организации - РИА Новости, 18.01.2026
19:42 18.01.2026
НАТО выживет, заявил экс-постпред США при организации
НАТО выживет, но организация не будет эффективной, считает бывший постоянный представитель США в НАТО Дуглас Льют. РИА Новости, 18.01.2026
в мире, сша, гренландия, дания, дуглас льют, дональд трамп, нато
В мире, США, Гренландия, Дания, Дуглас Льют, Дональд Трамп, НАТО
© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. НАТО выживет, но организация не будет эффективной, считает бывший постоянный представитель США в НАТО Дуглас Льют.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
"Организация выживет, но доверие - тот самый клей, который скреплял её более 75 лет, - разрушено, поэтому она не будет эффективной", - заявил Льют, его слова приводит газета Wall Street Journal.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
США шпионили в Гренландии без ведома Дании, сообщают СМИ
Вчера, 18:51
 
В миреСШАГренландияДанияДуглас ЛьютДональд ТрампНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
