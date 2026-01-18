Трамп может покончить с колониализмом в северном полушарии, заявили в ГД

"Можно много говорить о том, что на острове есть ценные ископаемые, и именно они так манят Трампа, даже несмотря на возможный конфликт с союзниками по Европе. Но всё же очень странно: ведь контроль над добычей этих ресурсов американцы и так могли бы осуществлять без лишнего шума. Зачем Трампу испытывать отношения с европейцами на прочность, если те и так готовы предоставить США практически всё, не устраивая этих "танцев с боевым топором в руках?" - добавила политик.