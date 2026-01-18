https://ria.ru/20260118/ssha-2068641602.html
Трамп может покончить с колониализмом в северном полушарии, заявили в ГД
Трамп может покончить с колониализмом в северном полушарии, заявили в ГД - РИА Новости, 18.01.2026
Трамп может покончить с колониализмом в северном полушарии, заявили в ГД
Американский лидер Дональд Трамп, реализуя свой гренландский проект, сможет называть себя президентом США, который покончил с колониализмом в северном... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:23:00+03:00
2026-01-18T19:23:00+03:00
2026-01-18T19:23:00+03:00
в мире
сша
гренландия
америка
дональд трамп
авраам линкольн
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20251126/gensek-2057642645.html
сша
гренландия
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, америка, дональд трамп, авраам линкольн, госдума рф
В мире, США, Гренландия, Америка, Дональд Трамп, Авраам Линкольн, Госдума РФ
Трамп может покончить с колониализмом в северном полушарии, заявили в ГД
Аршинова: Трамп может покончить с колониализмом, реализовав гренландский проект
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп, реализуя свой гренландский проект, сможет называть себя президентом США, который покончил с колониализмом в северном полушарии, таким мнением в беседе с РИА Новости поделилась депутат Госдумы Алена Аршинова.
"Когда-то 16-й президент Америки
, Авраам Линкольн
, приняв управление страной, раздираемой гражданской войной, провозгласил Америку образцом мировой демократии и покончил с рабовладением. Если Дональд Трамп
реализует свой гренландский проект, то сможет называть себя президентом США
, который покончил с колониализмом в северном полушарии", - сказала Аршинова.
Она отметила, что Гренландия
стала "островом раздора" между Европой
и "трампистской" Америкой, и этот остров, покрытый не зеленью, а льдом, оказался "лакомым куском" в притязаниях внешней политики Трампа.
"Можно много говорить о том, что на острове есть ценные ископаемые, и именно они так манят Трампа, даже несмотря на возможный конфликт с союзниками по Европе. Но всё же очень странно: ведь контроль над добычей этих ресурсов американцы и так могли бы осуществлять без лишнего шума. Зачем Трампу испытывать отношения с европейцами на прочность, если те и так готовы предоставить США практически всё, не устраивая этих "танцев с боевым топором в руках?" - добавила политик.
По словам Аршиновой, на острове уже расположено множество военных баз США, а их присутствие в Гренландии длится с 1941 года.
"Именно в период Второй мировой войны американские базы в Гренландии сыграли свою позитивную роль в помощи советским войскам в разгроме фашистской Германии", - уточнила она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.