Трамп может покончить с колониализмом в северном полушарии, заявили в ГД - РИА Новости, 18.01.2026
19:23 18.01.2026
Трамп может покончить с колониализмом в северном полушарии, заявили в ГД
Трамп может покончить с колониализмом в северном полушарии, заявили в ГД - РИА Новости, 18.01.2026
Трамп может покончить с колониализмом в северном полушарии, заявили в ГД
Американский лидер Дональд Трамп, реализуя свой гренландский проект, сможет называть себя президентом США, который покончил с колониализмом в северном... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:23:00+03:00
2026-01-18T19:23:00+03:00
в мире
сша
гренландия
америка
дональд трамп
авраам линкольн
госдума рф
сша
гренландия
америка
в мире, сша, гренландия, америка, дональд трамп, авраам линкольн, госдума рф
В мире, США, Гренландия, Америка, Дональд Трамп, Авраам Линкольн, Госдума РФ
Трамп может покончить с колониализмом в северном полушарии, заявили в ГД

Аршинова: Трамп может покончить с колониализмом, реализовав гренландский проект

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп, реализуя свой гренландский проект, сможет называть себя президентом США, который покончил с колониализмом в северном полушарии, таким мнением в беседе с РИА Новости поделилась депутат Госдумы Алена Аршинова.
"Когда-то 16-й президент Америки, Авраам Линкольн, приняв управление страной, раздираемой гражданской войной, провозгласил Америку образцом мировой демократии и покончил с рабовладением. Если Дональд Трамп реализует свой гренландский проект, то сможет называть себя президентом США, который покончил с колониализмом в северном полушарии", - сказала Аршинова.
Она отметила, что Гренландия стала "островом раздора" между Европой и "трампистской" Америкой, и этот остров, покрытый не зеленью, а льдом, оказался "лакомым куском" в притязаниях внешней политики Трампа.
"Можно много говорить о том, что на острове есть ценные ископаемые, и именно они так манят Трампа, даже несмотря на возможный конфликт с союзниками по Европе. Но всё же очень странно: ведь контроль над добычей этих ресурсов американцы и так могли бы осуществлять без лишнего шума. Зачем Трампу испытывать отношения с европейцами на прочность, если те и так готовы предоставить США практически всё, не устраивая этих "танцев с боевым топором в руках?" - добавила политик.
По словам Аршиновой, на острове уже расположено множество военных баз США, а их присутствие в Гренландии длится с 1941 года.
"Именно в период Второй мировой войны американские базы в Гренландии сыграли свою позитивную роль в помощи советским войскам в разгроме фашистской Германии", - уточнила она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреСШАГренландияАмерикаДональд ТрампАвраам ЛинкольнГосдума РФ
 
 
