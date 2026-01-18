Рейтинг@Mail.ru
Додик прокомментировал притязания Трампа на Гренландию - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/ssha-2068639022.html
Додик прокомментировал притязания Трампа на Гренландию
Додик прокомментировал притязания Трампа на Гренландию - РИА Новости, 18.01.2026
Додик прокомментировал притязания Трампа на Гренландию
Президент США Дональд Трамп своими притязаниями на Гренландию заставил европейских политиков вспомнить о забытых ими принципах международного права, заявил... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:00:00+03:00
2026-01-18T19:00:00+03:00
в мире
европа
сша
гренландия
милорад додик
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796258641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7846b3ed77aea30c3401d8263ee6f5f.jpg
https://ria.ru/20260117/tramp-2068537583.html
европа
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796258641_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51794f5d5e193c748b72facf073dffdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, гренландия, милорад додик, дональд трамп
В мире, Европа, США, Гренландия, Милорад Додик, Дональд Трамп
Додик прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

Додик: Трамп заставил Европу вспомнить о забытом международном праве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими притязаниями на Гренландию заставил европейских политиков вспомнить о забытых ими принципах международного права, заявил глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Сейчас, когда Дональд Трамп провозгласил идею "Америка на первом месте", когда решения не принимаются в европейских кабинетах, они вдруг ссылаются на международное право, которое первыми многократно нарушили", - написал Додик в соцсети Х.
По его словам, Европа сейчас переживает последствия своих прежних ошибочных решений.
"Смешно и цинично, что именно европейские элиты сегодня читают лекции о "международном праве", суверенитете", когда знаем, что они делали в бывшей Югославии. Та же Европа годами нарушает постоянными попытками отъема полномочий Республики Сербской Дейтонское мирное соглашение", - указал Додик и добавил, что европейским политикам было легко нарушать правила, " пока сила была на их стороне с американской защитой".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп прокомментировал отправку европейских военных в Гренландию
17 января, 19:47
 
В миреЕвропаСШАГренландияМилорад ДодикДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала