Додик прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

БЕЛГРАД, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими притязаниями на Гренландию заставил европейских политиков вспомнить о забытых ими принципах международного права, заявил глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Сейчас, когда Дональд Трамп провозгласил идею "Америка на первом месте", когда решения не принимаются в европейских кабинетах, они вдруг ссылаются на международное право, которое первыми многократно нарушили", - написал Додик в соцсети Х.
По его словам, Европа сейчас переживает последствия своих прежних ошибочных решений.
"Смешно и цинично, что именно европейские элиты сегодня читают лекции о "международном праве", суверенитете", когда знаем, что они делали в бывшей Югославии. Та же Европа годами нарушает постоянными попытками отъема полномочий Республики Сербской Дейтонское мирное соглашение", - указал Додик и добавил, что европейским политикам было легко нарушать правила, " пока сила была на их стороне с американской защитой".
