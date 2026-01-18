Опрос показал отношение американцев к ICE после убийства протестующей

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 60% американцев считают, что действия службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) при задержании людей слишком жестокие, следует из опроса, проведённого телеканалом CBS и компанией YouGov.
По данным опроса, 61% считает, что методы работы ICE слишком жестокие, 15% ответили, что действия недостаточно жестокие. Еще 24% опрошенных считают, что методы работы в самый раз.
Опрос проводился с 14 по 16 января среди 2523 американцев. Погрешность составила 2,3 процентных пункта.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.