Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение американцев к ICE после убийства протестующей - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/ssha-2068638840.html
Опрос показал отношение американцев к ICE после убийства протестующей
Опрос показал отношение американцев к ICE после убийства протестующей - РИА Новости, 18.01.2026
Опрос показал отношение американцев к ICE после убийства протестующей
Более 60% американцев считают, что действия службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) при задержании людей слишком жестокие, следует из опроса,... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T18:56:00+03:00
2026-01-18T18:56:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
тим уолц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068027699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a56757492d66094bd94ba8df738cbadf.jpg
https://ria.ru/20260116/ssha-2068321772.html
https://ria.ru/20260115/minneapolis-2067998302.html
миннеаполис
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068027699_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e72416550109b29202c7a4e233935323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис, сша, тим уолц
В мире, Миннеаполис, США, Тим Уолц
Опрос показал отношение американцев к ICE после убийства протестующей

CBS: более 60% американцев считают действия ICE слишком жестокими

© REUTERS / Ryan MurphyСотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) застрелил нелегала в Миннеаполисе
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) застрелил нелегала в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Ryan Murphy
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) застрелил нелегала в Миннеаполисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 60% американцев считают, что действия службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) при задержании людей слишком жестокие, следует из опроса, проведённого телеканалом CBS и компанией YouGov.
По данным опроса, 61% считает, что методы работы ICE слишком жестокие, 15% ответили, что действия недостаточно жестокие. Еще 24% опрошенных считают, что методы работы в самый раз.
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: агент ICE выстрелил в погибшую в Миннеаполисе женщину четыре раза
16 января, 15:08
Опрос проводился с 14 по 16 января среди 2523 американцев. Погрешность составила 2,3 процентных пункта.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) застрелил нелегала в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
CBS: у агента ICE, застрелившего женщину, было внутреннее кровотечение
15 января, 10:53
 
В миреМиннеаполисСШАТим Уолц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала