США шпионили в Гренландии без ведома Дании, сообщают СМИ

По данным газеты, американцы делали это неофициально. Их интересовала информация о военных объектах, портах и авиабазах в Гренландии. Как отмечает Berlingske. министерству обороны сразу же сообщили о действиях Вашингтона. Газета обращает внимание на то, что искомые сведения потенциально можно использовать при планировании нападения или вторжения США на остров.