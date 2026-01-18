США шпионили в Гренландии без ведома Дании, сообщают СМИ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США в 2025 году пытались получить информацию о критической военной инфраструктуре в Гренландии, включая военные объекты, порты и авиабазы, в обход стандартных каналов датского министерства обороны, МИД и военного руководства, сообщает газета Berlingske со ссылкой на ранее неизвестные документы датских МО и ВС в распоряжении издания.
"В 2025 году США пытались собрать сведения об инфраструктуре, в частности, критической военной инфраструктуре, в Гренландии в обход стандартных каналов министерства иностранных дел, министерства обороны и датского военного руководства", - пишет издание.
По данным газеты, американцы делали это неофициально. Их интересовала информация о военных объектах, портах и авиабазах в Гренландии. Как отмечает Berlingske. министерству обороны сразу же сообщили о действиях Вашингтона. Газета обращает внимание на то, что искомые сведения потенциально можно использовать при планировании нападения или вторжения США на остров.
Как пишет издание, произошедшее вызвало в Дании обеспокоенность. Газета также отмечает, что полученные ей документы были подвергнуты сильной цензуре из соображений безопасности королевства.
В конце августа 2025 года датская телерадиокомпания DR сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить остров к США. Телерадиокомпания подчеркнула, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу. В свою очередь, представитель правительства США сообщил, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц.
В мае 2025 года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США активизируют сбор разведывательной информации о датском острове. По данным WSJ, несколько высокопоставленных чиновников во главе с директором нацразведки Тулси Габбард поручили разведслужбам США "узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче американцами природных ресурсов на острове". В свою очередь Габбард, чьи слова газета приводит в материале, заявила, что "WSJ должно быть стыдно" за то, что журналисты помогают "глубинному государству", подрывая авторитет президента и разглашая секретные данные.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.