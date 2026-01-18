Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение американцев к попыткам США захватить Гренландию
18:38 18.01.2026
Опрос показал отношение американцев к попыткам США захватить Гренландию
Почти 90% американцев не одобрили бы использование США военной силы для попытки установить контроль над Гренландией, следует из опроса, проведённого телеканалом РИА Новости, 18.01.2026
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия
© U.S. Embassy Slovakia
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Почти 90% американцев не одобрили бы использование США военной силы для попытки установить контроль над Гренландией, следует из опроса, проведённого телеканалом CBS и компанией YouGov.
По данным опроса, 86% ответили, что не одобрили бы использование США военной силы для попытки установить контроль над Гренландией. Еще 14% опрошенных заявили, что одобрили бы такой шаг.
Кроме того, 70% опрошенных заявили, что не одобрили бы использование президентом США Дональдом Трампом федеральных средств для попытки купить Гренландию, а 30% одобрили бы.
Опрос проводился с 14 по 16 января среди 2523 американцев. Погрешность составила 2,3 процентных пункта.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
 
