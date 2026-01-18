https://ria.ru/20260118/ssha-2068636793.html
Опрос показал отношение американцев к попыткам США захватить Гренландию
Опрос показал отношение американцев к попыткам США захватить Гренландию - РИА Новости, 18.01.2026
Опрос показал отношение американцев к попыткам США захватить Гренландию
Почти 90% американцев не одобрили бы использование США военной силы для попытки установить контроль над Гренландией, следует из опроса, проведённого телеканалом РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T18:38:00+03:00
2026-01-18T18:38:00+03:00
2026-01-18T18:38:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068532474_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_8e8a44b416eec9b7526a42eb129530cc.jpg
https://ria.ru/20260117/grenlandiya-2068451665.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068532474_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_e5bd8cf5ba1110998d8ccf94649cbd14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Опрос показал отношение американцев к попыткам США захватить Гренландию
CBS: почти 90% американцев не хотят использования США военной силы в Гренландии