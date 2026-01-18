Американцы не разделяют желание Трампа о Гренландии, заявили в МИД Дании

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен указал на то, что американцы не разделяют стремление президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией.
"Трамп - влиятельный человек. Американский президент всегда таков, но он не обладает абсолютной властью... Америка является демократическим государством, где также существуют сдержки и противовесы, и амбиция президента завладеть Гренландией, чтобы о нас всех заботиться, - это амбиция, которую, к счастью, разделяют немногие в американском обществе", - приводит слова Расмуссена датский телеканал TV2.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.