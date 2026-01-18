Рейтинг@Mail.ru
Американцы не разделяют желание Трампа о Гренландии, заявили в МИД Дании - РИА Новости, 18.01.2026
18:03 18.01.2026 (обновлено: 18:04 18.01.2026)
Американцы не разделяют желание Трампа о Гренландии, заявили в МИД Дании
Американцы не разделяют желание Трампа о Гренландии, заявили в МИД Дании
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен указал на то, что американцы не разделяют стремление президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией. РИА Новости, 18.01.2026
Американцы не разделяют желание Трампа о Гренландии, заявили в МИД Дании

Расмуссен: жители США не разделяют амбицию Трампа завладеть Гренландией

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен указал на то, что американцы не разделяют стремление президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией.
"Трамп - влиятельный человек. Американский президент всегда таков, но он не обладает абсолютной властью... Америка является демократическим государством, где также существуют сдержки и противовесы, и амбиция президента завладеть Гренландией, чтобы о нас всех заботиться, - это амбиция, которую, к счастью, разделяют немногие в американском обществе", - приводит слова Расмуссена датский телеканал TV2.
Как пишет телеканал, глава датского МИД также подчеркнул, что угрозы Трампа ввести пошлины касаются не только Дании и США, но и будущего НАТО.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Эксперт: Трамп станет одним из великих лидеров США, если получит Гренландию
Вчера, 17:59
 
