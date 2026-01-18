Рейтинг@Mail.ru
16:56 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/ssha-2068625556.html
Премьер Нидерландов обвинил США в подрыве трансатлантических отношений
в мире
гренландия
нидерланды
дания
дональд трамп
нато
введение трампом пошлин на импорт
в мире, гренландия, нидерланды, дания, дональд трамп, нато, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, Нидерланды, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Введение Трампом пошлин на импорт
Премьер Нидерландов обвинил США в подрыве трансатлантических отношений

Премьер Нидерландов Схоф: угрозы США подрывают трансатлантические отношения

© AP Photo / Ted ShaffreyПремьер-министр Нидерландов Дик Схоф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Архивное фото
ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Угрозы США о введении пошлин в отношении ряда европейских стран из-за Гренландии подрывают трансатлантические отношения, заявил в воскресенье премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
"Угрозы о введении пошлин подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали. Мы будем и впредь действовать единодушно и скоординированно", - написал Схоф в соцсети Х.
Он отметил, что Нидерланды, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Норвегия, Швеция и Великобритания как члены НАТО привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу, военные учения в регионе не представляют угрозы никому.
"Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем", - добавил глава кабмина.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
