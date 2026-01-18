Премьер Нидерландов обвинил США в подрыве трансатлантических отношений

"Угрозы о введении пошлин подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали. Мы будем и впредь действовать единодушно и скоординированно", - написал Схоф в соцсети Х.

"Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем", - добавил глава кабмина.