Технологический сектор в Нидерландах встревожен американскими пошлинами

ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Предпринимательская организация FME, представляющая интересы технологической промышленности в Нидерландах, обеспокоена влиянием новых американских пошлин на экспорт нидерландских технологий, заявил ее представитель Тео Хенрар.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Председатель отраслевой ассоциации FME назвал эту новость "тревожной" для экспортеров в Нидерландах.
"США являются одним из важнейших экспортных направлений для технологической промышленности Нидерландов. В настоящее время неясно, как именно будут выглядеть эти пошлины, поэтому FME внимательно следит за развитием событий", - приводит слова Хенрара портал NL Times.