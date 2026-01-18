Рейтинг@Mail.ru
Военные учения в Гренландии не направлены против США, заявили в Нидерландах
15:19 18.01.2026 (обновлено: 19:29 18.01.2026)
Военные учения в Гренландии не направлены против США, заявили в Нидерландах
Военные учения в Гренландии не направлены против США, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 18.01.2026
Военные учения в Гренландии не направлены против США, заявили в Нидерландах
Военные учения ряда европейских стран в Гренландии не направлены против США, поэтому нет никаких причин менять эти планы, заявил в воскресенье министр обороны... РИА Новости, 18.01.2026
в мире, гренландия, сша, нидерланды, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Нидерланды, Дональд Трамп, НАТО
Военные учения в Гренландии не направлены против США, заявили в Нидерландах

Брекелманс: учения в Гренландии не направлены против США

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneДатские военнослужащие во время учения в Гренландии
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии. Архивное фото
ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Военные учения ряда европейских стран в Гренландии не направлены против США, поэтому нет никаких причин менять эти планы, заявил в воскресенье министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
"Только недавно мы заявили, что будем решать проблему (безопасности Гренландии и Арктики - ред.) с участием большего числа стран и в более широком масштабе, поскольку разделяем опасения по поводу безопасности. Поэтому для США в это не представляет угрозы и не посылает никакого негативного сигнала в их адрес. Следовательно, мы не видим абсолютно никаких причин что-либо менять", - заявил Брекелманс в эфире телеканала NPO 1.
По его словам, изменения в планах по учениям на острове означало бы, что Трамп прав, "но это не так".
"Мы делаем это, потому что хотим укрепить безопасность в Гренландии и Арктике", - добавил министр.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Нидерланды согласовывают ответ на введение США пошлин из-за Гренландии
17 января, 23:54
 
В миреГренландияСШАНидерландыДональд ТрампНАТО
 
 
