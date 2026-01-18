Рейтинг@Mail.ru
14:44 18.01.2026 (обновлено: 19:14 18.01.2026)
Союз машиностроителей Германии призвал ЕС защититься от давления США
Союз машиностроителей Германии призвал ЕС защититься от давления США
Здание Бундестага в Берлине
Здание Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Союз машиностроителей Германии (VDMA) призвал Европейскую комиссию рассмотреть возможность использования инструмента для защиты от экономического принуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI) в связи с объявлением США о новых пошлинах из-за Гренландии, сообщается в пресс-релизе на сайте VDMA.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Европейская комиссия должна изучить возможность использования инструмента для защиты от принуждения. Этот инструмент позволяет ЕС принимать контрмеры в случаях, когда экономическое давление оказывается с целью принуждения к принятию политических решений", - заявил президент VDMA Бертрам Кавлат.
По его словам, Европа не должна позволять себя шантажировать, в том числе со стороны США. Гренландия является частью Европы и должна оставаться таковой, добавил он.
"Если ЕС уступит в этом вопросе, это лишь подтолкнет американского президента к выдвижению следующего абсурдного требования и угрозе введения новых пошлин", - сказал Кавлат. Он подчеркнул, что европейский машиностроительный сектор уже сильно пострадал от американских пошлин, поскольку большое количество продукции облагается пошлинами на сталь и алюминий.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы
17 января, 22:09
 
