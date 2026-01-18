Рейтинг@Mail.ru
12:44 18.01.2026
В РВИО оценили вероятность прямого военного вмешательства США в Гренландию
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил РИА Новости, что считает маловероятным прямое военное вмешательство США для... РИА Новости, 18.01.2026
в мире
сша
гренландия
российское военно-историческое общество (рвио)
евросоюз
нато
2026
В мире, США, Гренландия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Евросоюз, НАТО
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил РИА Новости, что считает маловероятным прямое военное вмешательство США для установления контроля над Гренландией.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
"Прямое военное вмешательство США в "гонке за Гренландию" маловероятно", - сказал Мягков агентству.
Речь даже не о том "казусе", который непременно возникнет в натовских рядах: Америка в рамках НАТО должна выступить в защиту Дании от агрессора, хотя в данном случае она сама будет являться агрессором, добавил научный директор РВИО.
"Дело касается более далеких перспектив: если Европе нужны США, то и Соединенным Штатам нужна Европа. Евросоюз для Америки является и рынком сбыта, и сферой влияния, и ископаемым человеческих ресурсов, без которых ни одна администрация в Вашингтоне еще не обходилась. В грядущей гонке за мировое лидерство, в конкуренции с Китаем, Россией, Индией и другими, США в любом случае будут использовать потенциал Старого Света. Тогда зачем Трампу его добивать и унижать полным захватом Гренландии?" - сказал Мягков.
