В РВИО оценили вероятность прямого военного вмешательства США в Гренландию

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил РИА Новости, что считает маловероятным прямое военное вмешательство США для установления контроля над Гренландией.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
"Прямое военное вмешательство США в "гонке за Гренландию" маловероятно", - сказал Мягков агентству.
"Дело касается более далеких перспектив: если Европе нужны США, то и Соединенным Штатам нужна Европа. Евросоюз для Америки является и рынком сбыта, и сферой влияния, и ископаемым человеческих ресурсов, без которых ни одна администрация в Вашингтоне еще не обходилась. В грядущей гонке за мировое лидерство, в конкуренции с Китаем, Россией, Индией и другими, США в любом случае будут использовать потенциал Старого Света. Тогда зачем Трампу его добивать и унижать полным захватом Гренландии?" - сказал Мягков.