В РВИО рассказали, чем может закончиться желание США приобрести Гренландию

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Желание президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией может закончиться как согласованием любого числа военных баз на острове в обмен на сохранение суверенитета, так и затягиванием Европой напряженных переговоров до того момента, когда в Белом доме сменится лидер страны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По словам собеседника агентства, очевидно, что США хотят "заполучить в свой карман" Гренландию по целому ряду геополитических, стратегических и военно-экономических причин.

Научный директор РВИО задался вопросом, возможно ли сегодня просчитать, как дальше будет действовать администрация США в отношении Гренландии . "Очевидно, только приблизительно", - добавил Мягков. По его мнению, есть несколько вариантов, основанных, в частности, на поведении руководства США в 1940-х годах и в конце ХХ века.

Первый вариант – " Трамп поднимает ставки в "гонке за Гренландию" до того момента, пока руководящие лица в НАТО , Евросоюзе и в самой Дании не заявят: делай, что хочешь, используй остров как хочешь, размещай там какие угодно базы, только сохрани гренландский суверенитет, а нам дай сохранить своё лицо", сказал Мягков.

Второй вариант – "Трамп упирается в твердолобость европейцев и гренландцев и тогда до предела поднимает всевозможные пошлины и вводит санкции, наблюдая, как будут реагировать его оппоненты. Если те сдадутся, то берет остров целиком, как свою особую "заморскую" территорию или 51-й штат".

Третий вариант, по мнению научного директора РВИО, - "Трамп сталкивается с непримиримой оппозицией в Европе и тогда в качестве убийственного аргумента заявляет, что больше не намерен её защищать в рамках НАТО от "злых" русских, китайцев, возможно корейцев, индийцев и так далее, - у Трампа хватает для этого воображения, а у европейцев – различных фобий". Одновременно Трамп усиливает санкции против европейской экономики, добавил Мягков. "Здесь Трамп также выигрывает. Но против него может сыграть время: в Брюсселе надеются, что пока они будут затягивать конфликт интересов, Трампа уже переизберут, и в Белый дом придет более приемлемый для них кандидат", - отметил эксперт.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.