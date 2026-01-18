Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС может прибегнуть к радикальным мерам против США - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 18.01.2026 (обновлено: 04:06 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/ssha-2068566762.html
СМИ: ЕС может прибегнуть к радикальным мерам против США
СМИ: ЕС может прибегнуть к радикальным мерам против США - РИА Новости, 18.01.2026
СМИ: ЕС может прибегнуть к радикальным мерам против США
Евросоюз может пригрозить США ликвидацией их военных баз в случае захвата Гренландии, пишет британский журнал Economist. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T04:05:00+03:00
2026-01-18T04:06:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20260117/es-2068556990.html
https://ria.ru/20260117/ssha-2068556225.html
https://ria.ru/20260117/ssha-2068535406.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
СМИ: ЕС может прибегнуть к радикальным мерам против США

Economist: Евросоюз может ликвидировать базы США в случае захвата Гренландии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Евросоюз может пригрозить США ликвидацией их военных баз в случае захвата Гренландии, пишет британский журнал Economist.
"Многие европейские государства захотят, чтобы они (Базы. — Прим. Ред.) остались, независимо от любых операций в Арктике, в качестве меры обеспечения безопасности. Другие же могут рассматривать угрозу их ликвидации как рычаг давления на американцев. Америке будет крайне сложно проецировать военную мощь в Африку и на Ближний Восток без доступа к европейским базам, таким как Рамштайн", — говорится в материале.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Брюсселе собирают послов ЕС после угроз Трампа пошлинами из-за Гренландии
Вчера, 23:32
Издание отмечает, что Европа также могла бы занять более агрессивный экономический подход, нацелившись на американские технологические компании.
"Но это придется делать одновременно с экстренным увеличением расходов на оборону. Новая торговая война окажет огромное давление на бюджеты", — предупреждает автор.
Джеймисон Грир - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Торговый представитель США дал ЕС совет в переговорах по пошлинам
Вчера, 23:21
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
США долгие годы субсидировали Данию и ЕС, заявил Трамп
Вчера, 19:28
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала