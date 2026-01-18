СМИ: ЕС может прибегнуть к радикальным мерам против США

"Но это придется делать одновременно с экстренным увеличением расходов на оборону. Новая торговая война окажет огромное давление на бюджеты", — предупреждает автор.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.