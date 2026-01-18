СМИ: ЕС может прибегнуть к радикальным мерам против США

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Евросоюз может пригрозить США ликвидацией их военных баз в случае захвата Гренландии, пишет британский журнал Economist.
"Многие европейские государства захотят, чтобы они (Базы. — Прим. Ред.) остались, независимо от любых операций в Арктике, в качестве меры обеспечения безопасности. Другие же могут рассматривать угрозу их ликвидации как рычаг давления на американцев. Америке будет крайне сложно проецировать военную мощь в Африку и на Ближний Восток без доступа к европейским базам, таким как Рамштайн", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Европа также могла бы занять более агрессивный экономический подход, нацелившись на американские технологические компании.
"Но это придется делать одновременно с экстренным увеличением расходов на оборону. Новая торговая война окажет огромное давление на бюджеты", — предупреждает автор.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.