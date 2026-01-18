"Делает все чаще": в США заметили изменения в поведении Зеленского

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается восстановить утраченные позиции в рейтингах перед возможными выборами на Украине, пишет американское агентство Bloomberg.
"В свете разразившегося скандала с коррупцией президент Украины Владимир Зеленский все чаще налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками, поскольку вероятность выборов возрастает", — говорится в материале.
Как отмечает агентство, Зеленский также стремится нанести удар по потенциальным соперникам. В качестве примера приводится его недавняя перепалка с мэром Киева Виталием Кличко по поводу энергокризиса в украинской столице.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов на возможных выборах президента.
Нового главу государства должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их несвоевременности. Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.