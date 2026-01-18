Рейтинг@Mail.ru
01:50 18.01.2026 (обновлено: 02:45 18.01.2026)
"Делает все чаще": в США заметили изменения в поведении Зеленского
Владимир Зеленский пытается восстановить утраченные позиции в рейтингах перед возможными выборами на Украине, пишет американское агентство Bloomberg. РИА Новости, 18.01.2026
в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виталий Кличко
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается восстановить утраченные позиции в рейтингах перед возможными выборами на Украине, пишет американское агентство Bloomberg.
"В свете разразившегося скандала с коррупцией президент Украины Владимир Зеленский все чаще налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками, поскольку вероятность выборов возрастает", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Расплата за неудачи": в Польше жестко высказались о будущем Зеленского
Вчера, 06:25
Как отмечает агентство, Зеленский также стремится нанести удар по потенциальным соперникам. В качестве примера приводится его недавняя перепалка с мэром Киева Виталием Кличко по поводу энергокризиса в украинской столице.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов на возможных выборах президента.
Нового главу государства должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их несвоевременности. Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Связали руки". СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
16 января, 17:19
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиталий Кличко
 
 
