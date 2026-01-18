Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о работе подразделений связи на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/spetsoperatsiya-2068569321.html
Боец рассказал о работе подразделений связи на Красноармейском направлении
Боец рассказал о работе подразделений связи на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.01.2026
Боец рассказал о работе подразделений связи на Красноармейском направлении
Связисты 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", обеспечивают непрерывное управление подразделениями и... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T05:20:00+03:00
2026-01-18T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260118/spetsoperatsiya-2068568992.html
https://ria.ru/20260118/spetsoperatsiya-2068568494.html
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Боец рассказал о работе подразделений связи на Красноармейском направлении

Связисты морской пехоты обеспечивают работу на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Связисты 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", обеспечивают непрерывное управление подразделениями и оперативную передачу информации в ходе выполнения боевых задач на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий-связист с позывным "Кофеин".
"Наша работа заключается в координировании взаимодействия боевых групп и командования незамедлительно — с минимальными задержками и передачей информации в полном объеме, без каких-либо искажений. Это и есть основная задача связиста", — пояснил он.
САУ Гвоздика - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Расчеты САУ "Гвоздика" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
05:09
Важной частью службы остается постоянное поддержание техники в исправном состоянии.
"Мы следим за оборудованием, обучаемся новым технологиям и поддерживаем его в наилучшем состоянии — своевременно устраняем повреждения, при необходимости заменяем элементы", — отметил военнослужащий.
Связист добавил, что перебои в работе случаются редко.
"Иногда могут возникать помехи, в основном из-за погодных условий, но это бывает нечасто. В целом наше оборудование позволяет работать практически без перерывов и на очень больших расстояниях", — подчеркнул "Кофеин".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Вражеские дроны успешно сбиваются из автоматов и ружей, рассказал боец
05:01
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
