Боец рассказал о работе подразделений связи на Красноармейском направлении
Боец рассказал о работе подразделений связи на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.01.2026
Боец рассказал о работе подразделений связи на Красноармейском направлении
Связисты 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", обеспечивают непрерывное управление подразделениями и... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T05:20:00+03:00
2026-01-18T05:20:00+03:00
2026-01-18T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
Боец рассказал о работе подразделений связи на Красноармейском направлении
Связисты морской пехоты обеспечивают работу на Красноармейском направлении
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Связисты 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", обеспечивают непрерывное управление подразделениями и оперативную передачу информации в ходе выполнения боевых задач на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий-связист с позывным "Кофеин".
"Наша работа заключается в координировании взаимодействия боевых групп и командования незамедлительно — с минимальными задержками и передачей информации в полном объеме, без каких-либо искажений. Это и есть основная задача связиста", — пояснил он.
Важной частью службы остается постоянное поддержание техники в исправном состоянии.
"Мы следим за оборудованием, обучаемся новым технологиям и поддерживаем его в наилучшем состоянии — своевременно устраняем повреждения, при необходимости заменяем элементы", — отметил военнослужащий.
Связист добавил, что перебои в работе случаются редко.
"Иногда могут возникать помехи, в основном из-за погодных условий, но это бывает нечасто. В целом наше оборудование позволяет работать практически без перерывов и на очень больших расстояниях", — подчеркнул "Кофеин".