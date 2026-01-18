Боец рассказал о работе подразделений связи на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Связисты 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", обеспечивают непрерывное управление подразделениями и оперативную передачу информации в ходе выполнения боевых задач на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий-связист с позывным "Кофеин".

"Наша работа заключается в координировании взаимодействия боевых групп и командования незамедлительно — с минимальными задержками и передачей информации в полном объеме, без каких-либо искажений. Это и есть основная задача связиста", — пояснил он.

Важной частью службы остается постоянное поддержание техники в исправном состоянии.

"Мы следим за оборудованием, обучаемся новым технологиям и поддерживаем его в наилучшем состоянии — своевременно устраняем повреждения, при необходимости заменяем элементы", — отметил военнослужащий.

Связист добавил, что перебои в работе случаются редко.