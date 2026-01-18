https://ria.ru/20260118/spetsoperatsiya-2068568992.html
Расчеты САУ "Гвоздика" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Расчеты самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на территории Запорожской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.01.2026
