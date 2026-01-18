Рейтинг@Mail.ru
Расчеты САУ "Гвоздика" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 18.01.2026 (обновлено: 06:33 18.01.2026)
Расчеты САУ "Гвоздика" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Расчеты САУ "Гвоздика" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Расчеты самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на территории Запорожской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.01.2026
Расчеты САУ "Гвоздика" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Расчеты "Гвоздик" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Расчеты самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на территории Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Расчёты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" группировки "Восток" нанесли удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника, оборудованным в лесополосах на территории Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Как уточнили в Минобороны РФ, в результате удара нарушена система управления беспилотными средствами противника на данном участке, что снизило его возможности по ведению разведки и нанесению ударов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Дрон навел "Солнцепек" на военных ВСУ на Красноармейском направлении
