Дрон навел "Солнцепек" на военных ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет БПЛА Supercam S350 группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение опорного пункта формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T05:06:00+03:00
2026-01-18T05:06:00+03:00
2026-01-18T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
министерство обороны рф (минобороны рф)
Операторы БПЛА навели "Солнцепек" на военных ВСУ на Красноармейском направлении