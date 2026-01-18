Рейтинг@Mail.ru
Дрон навел "Солнцепек" на военных ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/spetsoperatsiya-2068568722.html
Дрон навел "Солнцепек" на военных ВСУ на Красноармейском направлении
Дрон навел "Солнцепек" на военных ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.01.2026
Дрон навел "Солнцепек" на военных ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет БПЛА Supercam S350 группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение опорного пункта формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T05:06:00+03:00
2026-01-18T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Дрон навел "Солнцепек" на военных ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы БПЛА навели "Солнцепек" на военных ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Расчет БПЛА Supercam S350 группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение опорного пункта формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие расчёта беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Supercam S350" 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" обеспечили наведение на вражеские цели тяжёлой огневой системы ТОС-1А "Солнцепёк", а также контроль поражения опорного пункта и скопления живой силы формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - следует из сообщения российского военного ведомства.
Как отметили в ведомстве, подразделения войск беспилотных систем круглосуточно ведут воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения, выявляя попытки перемещения разрозненных групп формирований ВСУ в дневное и ночное время.
Вражеские дроны успешно сбиваются из автоматов и ружей, рассказал боец
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
