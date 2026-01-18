Дрон навел "Солнцепек" на военных ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Расчет БПЛА Supercam S350 группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение опорного пункта формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, подразделения войск беспилотных систем круглосуточно ведут воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения, выявляя попытки перемещения разрозненных групп формирований ВСУ в дневное и ночное время.