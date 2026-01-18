Тяжелые дроны "Упырь" помогли подавить сопротивление ВСУ в Купянске

Как отметили в ведомстве, в ходе продвижения вглубь обороны противника российские штурмовики столкнулись с сопротивлением украинских войск, ведущих огонь по наступающим российским войскам с огневых позиций подземного опорного пункта, в связи с чем командование соединения решило применить тяжелые ударные дроны "Упырь".