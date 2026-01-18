Рейтинг@Mail.ru
Тяжелые дроны "Упырь" помогли подавить сопротивление ВСУ в Купянске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.01.2026
Тяжелые дроны "Упырь" помогли подавить сопротивление ВСУ в Купянске
2026
Тяжелые дроны "Упырь" помогли подавить сопротивление ВСУ в Купянске

ВС РФ использовали дроны "Упырь" для подавления сопротивления ВСУ в Купянске

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Тяжелые дроны "Упырь" помогли российским штурмовикам подавить сопротивление военных ВСУ на купянском направлении спецоперации, следует из сообщения Минобороны России.
"Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач уничтожили подземные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в ходе продвижения вглубь обороны противника российские штурмовики столкнулись с сопротивлением украинских войск, ведущих огонь по наступающим российским войскам с огневых позиций подземного опорного пункта, в связи с чем командование соединения решило применить тяжелые ударные дроны "Упырь".
На кадрах Минобороны России видно, что после снаряжения дрона и взлета оператор, используя складки местности, провел беспилотник в разведанный район и точным ударом во входную часть опорного пункта поджег и обрушил укрепление с находившимися там украинскими боевиками, тем самым обеспечив продвижение штурмовых подразделений бригады.
Международный аэропорт Ульяновска
