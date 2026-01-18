Вражеские дроны успешно сбиваются из автоматов и ружей, рассказал боец

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дроны ВСУ спокойно сбиваются из ружей и автоматов, заявил на видео Минобороны России боец с позывным "Комар" противотанкового ракетного комплекса группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ.

"Мы развернулись, только начали вести наблюдение, и в небе зашумел FPV-дрон вражеский. Ну из ружей, из автоматов - мы спокойно по нему отработали. Наша группа осталась целая, задачи мы выполнили", - рассказал "Комар".