СНГ удалось смягчить последствия западных санкций, заявил Лебедев

МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Странам Содружества Независимых Государств совместно удалось максимально смягчить последствия санкционной политики Запада, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Нам удается солидарно реагировать и противостоять глобальным вызовам и внешнему давлению. Совместными усилиями мы активно продвигаемся в импортозамещении, что позволило максимально смягчить последствия недружественной санкционной политики", - сказал Лебедев.
По его словам, хорошие результаты дает взаимодействие в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики.
"Сотрудничество в энергетике, транспорте и связи, то есть в тех отраслях, где трансграничное взаимодействие особенно значимо, обеспечивает их бесперебойную работу и широкую реализацию транзитного потенциала. Так, несмотря на санкционное ограничение транзитных грузовых потоков, на Запад за 9 месяцев 2025 года по железным дорогам Содружества перевезено 1 166,8 миллиона тонн груза, а грузооборот практически сохранен на уровне 2024 года. Количество перевезенных пассажиров в международном сообщении, напротив, даже возросло на 13,6% и составило 8,4 миллиона пассажиров", - отметил генсек.
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР
17 октября 2025, 09:40