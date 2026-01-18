Рейтинг@Mail.ru
СНГ удалось смягчить последствия западных санкций, заявил Лебедев
10:02 18.01.2026
СНГ удалось смягчить последствия западных санкций, заявил Лебедев
сергей лебедев
снг
содружество
сергей лебедев, снг, содружество
Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
Сергей Лебедев
Сергей Лебедев. Архивное фото
МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Странам Содружества Независимых Государств совместно удалось максимально смягчить последствия санкционной политики Запада, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Нам удается солидарно реагировать и противостоять глобальным вызовам и внешнему давлению. Совместными усилиями мы активно продвигаемся в импортозамещении, что позволило максимально смягчить последствия недружественной санкционной политики", - сказал Лебедев.
По его словам, хорошие результаты дает взаимодействие в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики.
"Сотрудничество в энергетике, транспорте и связи, то есть в тех отраслях, где трансграничное взаимодействие особенно значимо, обеспечивает их бесперебойную работу и широкую реализацию транзитного потенциала. Так, несмотря на санкционное ограничение транзитных грузовых потоков, на Запад за 9 месяцев 2025 года по железным дорогам Содружества перевезено 1 166,8 миллиона тонн груза, а грузооборот практически сохранен на уровне 2024 года. Количество перевезенных пассажиров в международном сообщении, напротив, даже возросло на 13,6% и составило 8,4 миллиона пассажиров", - отметил генсек.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР
17 октября 2025, 09:40
 
Сергей Лебедев СНГ Содружество
 
 
