Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы - РИА Новости, 18.01.2026
03:10 18.01.2026
Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы
Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы - РИА Новости, 18.01.2026
Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы
Граждане России могут обратиться в полицию с жалобой на плохо убранную от снега придомовую территорию и даже получить компенсацию, если причинен вред жизни,... РИА Новости, 18.01.2026
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы

РИА Новости: за плохо убранные от снега дворы можно получить компенсацию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Граждане России могут обратиться в полицию с жалобой на плохо убранную от снега придомовую территорию и даже получить компенсацию, если причинен вред жизни, здоровью и имуществу, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборке территории жильцам причинён ущерб (поврежден снегом автомобиль, травма из-за падения на скользком асфальте и т.д.) граждане могут даже получить компенсацию за порчу имущества от управляющей компании. Если же, не дай бог, причинён вред жизни и здоровью, то необходимо обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - заявил РИА Новости Хаминский.
Юрист уточнил, что в первую очередь, жильцу следует определить, кто отвечает за ту или иную территорию или тротуар.
"Обычно всё, что касается придомовой территории, относится к ведению управляющей компании, обслуживающий дом. Именно ее сотрудники должны обеспечить безопасность граждан, выходящих из дома. Далее идут внутриквартальные территории. Это уже компетенция управы или иного органа, представляющего районную власть", - объяснил Хаминский.
Как напомнил юрист, глава управы заключает государственный контракт с различными организациями, которые должны иметь в распоряжении специальную технику.
"Крупные дорожные магистрали, такие как улицы и проспекты, обслуживаются непосредственно городскими и привлеченными коммунальными службами. Эти организации имеют на балансе весь арсенал дорожной техники, способной справиться с любой стихией", - добавил Хаминский.
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр Хаминский
 
 
