Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы
Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы - РИА Новости, 18.01.2026
Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы
Граждане России могут обратиться в полицию с жалобой на плохо убранную от снега придомовую территорию и даже получить компенсацию, если причинен вред жизни,...
Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы
РИА Новости: за плохо убранные от снега дворы можно получить компенсацию
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Граждане России могут обратиться в полицию с жалобой на плохо убранную от снега придомовую территорию и даже получить компенсацию, если причинен вред жизни, здоровью и имуществу, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборке территории жильцам причинён ущерб (поврежден снегом автомобиль, травма из-за падения на скользком асфальте и т.д.) граждане могут даже получить компенсацию за порчу имущества от управляющей компании. Если же, не дай бог, причинён вред жизни и здоровью, то необходимо обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - заявил РИА Новости Хаминский.
Юрист уточнил, что в первую очередь, жильцу следует определить, кто отвечает за ту или иную территорию или тротуар.
"Обычно всё, что касается придомовой территории, относится к ведению управляющей компании, обслуживающий дом. Именно ее сотрудники должны обеспечить безопасность граждан, выходящих из дома. Далее идут внутриквартальные территории. Это уже компетенция управы или иного органа, представляющего районную власть", - объяснил Хаминский.
Как напомнил юрист, глава управы заключает государственный контракт с различными организациями, которые должны иметь в распоряжении специальную технику.
"Крупные дорожные магистрали, такие как улицы и проспекты, обслуживаются непосредственно городскими и привлеченными коммунальными службами. Эти организации имеют на балансе весь арсенал дорожной техники, способной справиться с любой стихией", - добавил Хаминский.