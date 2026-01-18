СМИ: пенсионер из Москвы признался в обмане покупателей и вернул себе жилье

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пенсионер из Москвы признался в использовании мошеннической схемы и вернул свою квартиру стоимостью 9 миллионов рублей через суд, но теперь он должен вернуть покупателям денежные средства, сообщает Mash.

"Мужчина будет опять жить в своей двушке, но есть нюанс: за нее он должен вернуть деньги", — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, в день заключения сделки пенсионер прошел платную судебно-психиатрическую экспертизу, его признали полностью вменяемым. Сделка оформили официально.

"После появления новой позиции Верховного суда продавец резко передумал. 19 декабря он подал уточненный иск — заявил, что в момент сделки не понимал своих действий. Сослался на статью 177 ГК", — сообщается в материале.

В суде мужчина сознался, что намеренно применил мошенническую схему, репетировал ответы, вводил экспертов в заблуждение, покупал билет на поезд Минск к своему сыну, чтобы сделать вид, что не готовится судиться. Несмотря не признание, суд постановил вернуть квартиру бывшему владельцу, а покупатели должны получить обратно свои деньги. Последние готовят заявление о мошенничестве.

Накануне в Mash рассказали, что пожилые продавцы квартир начали ссылаться на собственную невменяемость для возврата жилья после дела Ларисы Долиной

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко в субботу сообщила, что певица уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января.

В понедельник Полина Лурье подала заявление о выселении Ларисы Долиной из приобретенной квартиры.