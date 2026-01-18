Рейтинг@Mail.ru
СМИ: пенсионер из Москвы признался в обмане покупателей и вернул себе жилье - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/skhema-2068631104.html
СМИ: пенсионер из Москвы признался в обмане покупателей и вернул себе жилье
СМИ: пенсионер из Москвы признался в обмане покупателей и вернул себе жилье - РИА Новости, 18.01.2026
СМИ: пенсионер из Москвы признался в обмане покупателей и вернул себе жилье
Пенсионер из Москвы признался в использовании мошеннической схемы и вернул свою квартиру стоимостью 9 миллионов рублей через суд, но теперь он должен вернуть... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:40:00+03:00
2026-01-18T17:40:00+03:00
москва
минск
россия
лариса долина
московский городской суд
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970520056_218:283:3072:1888_1920x0_80_0_0_6276539dbfdc315d14a93102c07961d3.jpg
https://ria.ru/20260118/dolina-2068598482.html
https://ria.ru/20260118/dolina-2068577719.html
https://ria.ru/20260117/skhema-2068507563.html
https://ria.ru/20260117/dolina-2068508248.html
москва
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970520056_607:140:3072:1989_1920x0_80_0_0_67e286eaaf535af5008454d2ead4bbad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, минск, россия, лариса долина, московский городской суд, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дело о квартире долиной
Москва, Минск, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Дело о квартире Долиной
СМИ: пенсионер из Москвы признался в обмане покупателей и вернул себе жилье

Mash: 90-летний пенсионер вернул квартиру через суд, но должен отдать деньги

© iStock.com / Tsikhan KuprevichКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© iStock.com / Tsikhan Kuprevich
Ключи от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пенсионер из Москвы признался в использовании мошеннической схемы и вернул свою квартиру стоимостью 9 миллионов рублей через суд, но теперь он должен вернуть покупателям денежные средства, сообщает Mash.
"Мужчина будет опять жить в своей двушке, но есть нюанс: за нее он должен вернуть деньги", — говорится в публикации.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
Вчера, 12:47
По данным Telegram-канала, в день заключения сделки пенсионер прошел платную судебно-психиатрическую экспертизу, его признали полностью вменяемым. Сделка оформили официально.
"После появления новой позиции Верховного суда продавец резко передумал. 19 декабря он подал уточненный иск — заявил, что в момент сделки не понимал своих действий. Сослался на статью 177 ГК", — сообщается в материале.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Юрист рассказал, почему Долина стала жертвой мошенников
Вчера, 08:16
В суде мужчина сознался, что намеренно применил мошенническую схему, репетировал ответы, вводил экспертов в заблуждение, покупал билет на поезд Минск к своему сыну, чтобы сделать вид, что не готовится судиться. Несмотря не признание, суд постановил вернуть квартиру бывшему владельцу, а покупатели должны получить обратно свои деньги. Последние готовят заявление о мошенничестве.
Накануне в Mash рассказали, что пожилые продавцы квартир начали ссылаться на собственную невменяемость для возврата жилья после дела Ларисы Долиной.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СМИ сообщили о новой мошеннической схеме с квартирами после дела Долиной
17 января, 15:17
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко в субботу сообщила, что певица уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января.
В понедельник Полина Лурье подала заявление о выселении Ларисы Долиной из приобретенной квартиры.
В этот же день в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве подтвердили, что Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении артистки.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Точка в деле Долиной еще не поставлена, заявил юрист
17 января, 15:24
 
МоскваМинскРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Дело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала