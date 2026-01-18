https://ria.ru/20260118/skhema-2068631104.html
СМИ: пенсионер из Москвы признался в обмане покупателей и вернул себе жилье
СМИ: пенсионер из Москвы признался в обмане покупателей и вернул себе жилье - РИА Новости, 18.01.2026
СМИ: пенсионер из Москвы признался в обмане покупателей и вернул себе жилье
Пенсионер из Москвы признался в использовании мошеннической схемы и вернул свою квартиру стоимостью 9 миллионов рублей через суд, но теперь он должен вернуть... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:40:00+03:00
2026-01-18T17:40:00+03:00
2026-01-18T17:40:00+03:00
москва
минск
россия
лариса долина
московский городской суд
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970520056_218:283:3072:1888_1920x0_80_0_0_6276539dbfdc315d14a93102c07961d3.jpg
https://ria.ru/20260118/dolina-2068598482.html
https://ria.ru/20260118/dolina-2068577719.html
https://ria.ru/20260117/skhema-2068507563.html
https://ria.ru/20260117/dolina-2068508248.html
москва
минск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970520056_607:140:3072:1989_1920x0_80_0_0_67e286eaaf535af5008454d2ead4bbad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минск, россия, лариса долина, московский городской суд, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дело о квартире долиной
Москва, Минск, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Дело о квартире Долиной
СМИ: пенсионер из Москвы признался в обмане покупателей и вернул себе жилье
Mash: 90-летний пенсионер вернул квартиру через суд, но должен отдать деньги
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Пенсионер из Москвы признался в использовании мошеннической схемы и вернул свою квартиру стоимостью 9 миллионов рублей через суд, но теперь он должен вернуть покупателям денежные средства, сообщает
Mash.
"Мужчина будет опять жить в своей двушке, но есть нюанс: за нее он должен вернуть деньги", — говорится в публикации.
По данным Telegram-канала, в день заключения сделки пенсионер прошел платную судебно-психиатрическую экспертизу, его признали полностью вменяемым. Сделка оформили официально.
"После появления новой позиции Верховного суда продавец резко передумал. 19 декабря он подал уточненный иск — заявил, что в момент сделки не понимал своих действий. Сослался на статью 177 ГК", — сообщается в материале.
В суде мужчина сознался, что намеренно применил мошенническую схему, репетировал ответы, вводил экспертов в заблуждение, покупал билет на поезд Минск
к своему сыну, чтобы сделать вид, что не готовится судиться. Несмотря не признание, суд постановил вернуть квартиру бывшему владельцу, а покупатели должны получить обратно свои деньги. Последние готовят заявление о мошенничестве.
Накануне в Mash рассказали, что пожилые продавцы квартир начали ссылаться на собственную невменяемость для возврата жилья после дела Ларисы Долиной
.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко в субботу сообщила, что певица уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января.
В понедельник Полина Лурье подала заявление о выселении Ларисы Долиной из приобретенной квартиры.
В этот же день в пресс-службе ГУ ФССП России
по Москве
подтвердили, что Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении артистки.