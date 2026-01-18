СК возбудил дело после падения наледи на коляску с ребенком

В воскресенье в прокуратуре Москвы сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства и причины падения наледи на коляску с ребенком у ЖК на 2-м Грайвороновском проезде. Отмечалось, что, по данным автора распространившегося в соцсетях видео, ребенок не пострадал. Также в ведомстве рассказали, что управлением многоквартирными домами в ЖК занимается частная управляющая компания.