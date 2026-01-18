Рейтинг@Mail.ru
17:12 18.01.2026 (обновлено: 19:01 18.01.2026)
СК возбудил дело после падения наледи на коляску с ребенком
СК возбудил дело после падения наледи на коляску с ребенком
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения снега и наледи на девушку с детской коляской, в которой был ребенок, у ЖК на 2-м Грайвороновском проезде
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после падения наледи на коляску с ребенком

СК возбудил дело после падения наледи на коляску с ребенком в Москве

© Фото : Столичный СК/TelegramНа месте падения снега и наледи на девушку с детской коляской на юго-востоке Москвы
На месте падения снега и наледи на девушку с детской коляской на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Столичный СК/Telegram
На месте падения снега и наледи на девушку с детской коляской на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения снега и наледи на девушку с детской коляской, в которой был ребенок, у ЖК на 2-м Грайвороновском проезде на юго-востоке столицы, сообщили в ведомстве.
В воскресенье в прокуратуре Москвы сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства и причины падения наледи на коляску с ребенком у ЖК на 2-м Грайвороновском проезде. Отмечалось, что, по данным автора распространившегося в соцсетях видео, ребенок не пострадал. Также в ведомстве рассказали, что управлением многоквартирными домами в ЖК занимается частная управляющая компания.
"По данному факту Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСУ СК столицы.
Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сотрудников частной управляющей компании и иных лиц, ответственных за уборку наледи с крыши дома.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
На Урале мужчина напал на ребенка, сбившего его спутницу на снежной горке
