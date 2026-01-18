https://ria.ru/20260118/sk-2068627426.html
СК возбудил дело после падения наледи на коляску с ребенком
москва
россия
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения снега и наледи на девушку с детской коляской, в которой был ребенок, у ЖК на 2-м Грайвороновском проезде на юго-востоке столицы, сообщили
в ведомстве.
В воскресенье в прокуратуре Москвы сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства и причины падения наледи на коляску с ребенком у ЖК на 2-м Грайвороновском проезде. Отмечалось, что, по данным автора распространившегося в соцсетях видео, ребенок не пострадал. Также в ведомстве рассказали, что управлением многоквартирными домами в ЖК занимается частная управляющая компания.
"По данному факту Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСУ СК столицы.
Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сотрудников частной управляющей компании и иных лиц, ответственных за уборку наледи с крыши дома.