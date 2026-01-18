Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Барнауле
08:49 18.01.2026 (обновлено: 13:07 18.01.2026)
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Барнауле
происшествия
россия
барнаул
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
boeing 737-800
россия
барнаул
сочи
происшествия, россия, барнаул, сочи, следственный комитет россии (ск рф), boeing 737-800
Происшествия, Россия, Барнаул, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), Boeing 737-800
НОВОСИБИРСК, 18 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после вынужденной посадки в Барнауле из-за технической неисправности самолета, следовавшего из Сочи в Кемерово, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Ранее транспортная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, в воскресенье в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово воздушное судно (Boeing 737-800) авиакомпании "Северный ветер" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула. Проводится проверка.
"Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следственного управления, на борту самолета находились 168 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Воздушное судно благополучно произвело посадку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Вид на Мале, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Власти Мальдив запросили помощь для поиска пропавшего туриста из Барнаула
14 января, 14:14
 
ПроисшествияРоссияБарнаулСочиСледственный комитет России (СК РФ)Boeing 737-800
 
 
