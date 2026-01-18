https://ria.ru/20260118/siriya-2068645704.html
Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии
Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии - РИА Новости, 18.01.2026
Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии
Курды из состава ополчения "Сирийских демократических сил" (СДС) на северо-востоке Сирии займут руководящие посты в государстве, армии и силовых структурах,... РИА Новости, 18.01.2026
сирия
Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии
Курды займут руководящие должности в армии и правительстве Сирии
ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Курды из состава ополчения "Сирийских демократических сил" (СДС) на северо-востоке Сирии займут руководящие посты в государстве, армии и силовых структурах, говорится в соглашении, которое подписали в воскресенье президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий курдскими "Сирийскими демократическиии силами" Мазлум Абди.
"Утверждение списка кандидатов, выдвинутых руководством СДС, для замещения руководящих военных, силовых и гражданских должностей в центральных государственных структурах в целях обеспечения национального партнерства", - отмечается в документе, текст которого приводит Сирийское агентство новостей SANA.