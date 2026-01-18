Рейтинг@Mail.ru
20:01 18.01.2026 (обновлено: 20:04 18.01.2026)
Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии
в мире, сирия, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии

Курды займут руководящие должности в армии и правительстве Сирии

Флаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Курды из состава ополчения "Сирийских демократических сил" (СДС) на северо-востоке Сирии займут руководящие посты в государстве, армии и силовых структурах, говорится в соглашении, которое подписали в воскресенье президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий курдскими "Сирийскими демократическиии силами" Мазлум Абди.
"Утверждение списка кандидатов, выдвинутых руководством СДС, для замещения руководящих военных, силовых и гражданских должностей в центральных государственных структурах в целях обеспечения национального партнерства", - отмечается в документе, текст которого приводит Сирийское агентство новостей SANA.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Курды передадут властям Сирии контроль за месторождениями нефти и газа
В мире, Сирия, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
 
 
