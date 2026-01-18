Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии

ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Курды из состава ополчения "Сирийских демократических сил" (СДС) на северо-востоке Сирии займут руководящие посты в государстве, армии и силовых структурах, говорится в соглашении, которое подписали в воскресенье президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий курдскими "Сирийскими демократическиии силами" Мазлум Абди.