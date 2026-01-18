https://ria.ru/20260118/siriya-2068645177.html
Все бойцы "Сирийских демократических сил" будут служить в армии Сирии
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлум Абди договорились, что все бойцы... РИА Новости, 18.01.2026
сирия
