Рейтинг@Mail.ru
Все бойцы "Сирийских демократических сил" будут служить в армии Сирии - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/siriya-2068645177.html
Все бойцы "Сирийских демократических сил" будут служить в армии Сирии
Все бойцы "Сирийских демократических сил" будут служить в армии Сирии - РИА Новости, 18.01.2026
Все бойцы "Сирийских демократических сил" будут служить в армии Сирии
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлум Абди договорились, что все бойцы... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:52:00+03:00
2026-01-18T19:52:00+03:00
в мире
сирия
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894574127_0:331:3050:2047_1920x0_80_0_0_42dd8984f5331585e8b798ccca607630.jpg
https://ria.ru/20260117/siriya-2068526721.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894574127_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_4577f5777d4418a129be0e61c3ec0c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
Все бойцы "Сирийских демократических сил" будут служить в армии Сирии

Все бойцы "Сирийских демократических сил" вступят в сирийскую армию

© AP Photo / Baderkhan Ahmad"Сирийские демократические силы" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии
Сирийские демократические силы (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
"Сирийские демократические силы" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлум Абди договорились, что все бойцы военных и силовых структур "Сирийских демократических сил" станут служить в армии Сирии и в центральных силовых ведомствах, говорится в подписанном ими в воскресенье новом соглашении.
"Все бойцы военных и силовых структур "Сирийских демократических сил" будут интегрированы в министерства обороны и внутренних дел Сирии в индивидуальном порядке после необходимой проверки безопасности. Им будут предоставлены все воинские звания, финансовые льготы и материально-техническое обеспечение", - отмечается в документе, текст которого приводит Сирийское агентство новостей SANA.
При этом они договорились, что "будет обеспечена защита курдских регионов".
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Армия Сирии установила контроль над нефтяными месторождениями курдов
17 января, 18:07
 
В миреСирияАхмед аш-ШарааСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала