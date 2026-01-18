Курды надеются на помощь США и Израиля в конфликте с Сирией

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Командующий курдскими отрядами народной самообороны (YPG) Сипан Хамо выразил надежду на то, что США будут более активно вмешиваться в конфликт между курдскими формированиями и сирийской армией.
В субботу газета Wall Street Journal сообщила, что США угрожают Сирии возвращением санкций в случае расширения операции против курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС).
"Больше всего мы надеемся на то, что будет ощутимый результат, особенно (в результате усилий - ред.) коалиции и Соединенных Штатов, то есть, что они будут более активно вмешиваться в существующие проблемы, чем сейчас", - заявил Хамо в интервью агентству Рейтер.
Он также выразил надежду на то, что Израиль вмешается в конфликт на стороне сирийских курдов.
По словам военачальника, в результате встречи спецпосланника США по Сирии Томаса Баррака с курдскими чиновниками 17 января не было выработано дорожной карты по прекращению огня. Хамо заявил, что курды не хотят отделяться, подчеркнув, что их будущее с Сирией.
По словам военачальника, власти курдов понимают, что Вашингтону приходится балансировать между давним союзом с курдскими силами и поддержкой нового сирийского правительства. При этом Хамо подчеркнул, что США должны предоставить курдам гарантии защиты.
"Мы считает, что ответственность за все происходящее сейчас в Сирии лежит на западных странах и особенно на США", - подчеркнул он.
Боевые столкновения между курдскими формированиями "Силы демократической Сирии" (СДС) и правительственными войсками вспыхнули 6 января на окраинах кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в Алеппо. Курдское командование заявляло, что сирийская армия взяла курдские районы в кольцо и готовится к штурму. Сирийские власти, в свою очередь, обвиняли СДС в обстрелах гуманитарных коридоров, по которым проводилась эвакуация мирных жителей.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований СДС. В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохранялась высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация продолжала быть напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.