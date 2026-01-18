Курды надеются на помощь США и Израиля в конфликте с Сирией

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Командующий курдскими отрядами народной самообороны (YPG) Сипан Хамо выразил надежду на то, что США будут более активно вмешиваться в конфликт между курдскими формированиями и сирийской армией.

"Больше всего мы надеемся на то, что будет ощутимый результат, особенно (в результате усилий - ред.) коалиции и Соединенных Штатов, то есть, что они будут более активно вмешиваться в существующие проблемы, чем сейчас", - заявил Хамо в интервью агентству Рейтер.

Он также выразил надежду на то, что Израиль вмешается в конфликт на стороне сирийских курдов.

По словам военачальника, в результате встречи спецпосланника США по Сирии Томаса Баррака с курдскими чиновниками 17 января не было выработано дорожной карты по прекращению огня. Хамо заявил, что курды не хотят отделяться, подчеркнув, что их будущее с Сирией.

По словам военачальника, власти курдов понимают, что Вашингтону приходится балансировать между давним союзом с курдскими силами и поддержкой нового сирийского правительства. При этом Хамо подчеркнул, что США должны предоставить курдам гарантии защиты.

"Мы считает, что ответственность за все происходящее сейчас в Сирии лежит на западных странах и особенно на США", - подчеркнул он.

Хамо отрицает, что его войска якобы получают поддержку от России или Ирана

Боевые столкновения между курдскими формированиями "Силы демократической Сирии" (СДС) и правительственными войсками вспыхнули 6 января на окраинах кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в Алеппо . Курдское командование заявляло, что сирийская армия взяла курдские районы в кольцо и готовится к штурму. Сирийские власти, в свою очередь, обвиняли СДС в обстрелах гуманитарных коридоров, по которым проводилась эвакуация мирных жителей.