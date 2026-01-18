Макрон обсудил с лидером Сирии наступление против курдов

В феврале прошлого года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.