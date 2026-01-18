Макрон обсудил с лидером Сирии наступление против курдов

ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа наступление армии Сирии против курдских Сирийских демократических сил (СДС) на севере страны и выразил ему озабоченность Франции сложившейся ситуацией.
Подразделения ВС Сирии начали в субботу развертывание на территории северной провинции Ракка, большая часть которой контролируется СДС. Правительственным войскам удалось установить контроль над нефтяными месторождениями Сафьян и Эс-Саура, которые ранее находились под управлением курдов, а также над военным аэродромом Эт-Табка, ранее занятым вооруженными формированиями "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Макрон ранее призвал армию Сирии остановить боевые действия и перейти к диалогу с СДС.
"Сегодня утром я провел переговоры с президентом Сирии (на переходный период – ред.) Ахмедом аш-Шараа. Я выразил ему от лица нашей страны озабоченность в связи с эскалацией в Сирии и продолжением наступления (войск – ред.) властей Сирии", – написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
Макрон также заявил, что, по его мнению, необходимо установить постоянное перемирие в Сирии и достичь соглашения об интеграции Сирийских демократических сил в ряды вооруженных сил страны на основе соглашения, подписанного в марте 2025 года между СДС и властями. От успеха этого процесса зависят стабильность и единство Сирии, считает французский лидер.
В феврале прошлого года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В середине декабря Абди заявил о необходимости автономного самоуправления провинций на северо-востоке Сирии, отметив, что достигнутое в марте соглашение с Дамаском должно стать основной будущего Сирии. После чего глава МИД САР Асаад аш-Шибани обвинил курдское руководство в нежелании выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством Дамаска.
Аш-Шараа издал 16 января указ, в котором подтверждается, что курдский язык признан национальным, а все граждане курдского происхождения, проживающие на территории Сирии, имеют право на гражданство.