Рейтинг@Mail.ru
СМИ: армия Сирии выбила курдские формирования из военного аэродрома в Ракке - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:30 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/siriya-2068559757.html
СМИ: армия Сирии выбила курдские формирования из военного аэродрома в Ракке
СМИ: армия Сирии выбила курдские формирования из военного аэродрома в Ракке - РИА Новости, 18.01.2026
СМИ: армия Сирии выбила курдские формирования из военного аэродрома в Ракке
Сирийская армия взяла под контроль военный аэродром Эт-Табка в провинции Ракка на севере страны, вооруженные формирования "Рабочей партии Курдистана" (РПК) были РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T00:30:00+03:00
2026-01-18T00:30:00+03:00
в мире
сирия
ракка (мухафаза)
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
рабочая партия курдистана
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
https://ria.ru/20260117/siriya-2068558157.html
https://ria.ru/20260117/siriya-2068446122.html
сирия
ракка (мухафаза)
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, ракка (мухафаза), дамаск (город), ахмед аш-шараа, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Ракка (мухафаза), Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Рабочая партия Курдистана, Сирийские демократические силы
СМИ: армия Сирии выбила курдские формирования из военного аэродрома в Ракке

Al-Ikhbariya: армия Сирии выбила силы РПК с аэродрома Эт-Табка в провинции Ракка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 18 янв - РИА Новости. Сирийская армия взяла под контроль военный аэродром Эт-Табка в провинции Ракка на севере страны, вооруженные формирования "Рабочей партии Курдистана" (РПК) были выбиты с позиций, передает телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на оперативное командование.
"Мы полностью взяли под контроль военный аэродром Эт-Табка и выбили с позиций боевиков РПК", - сообщили телеканалу в сирийской армии.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Макрон призвал остановить наступление армии Сирии против курдов
Вчера, 23:46
Ранее в оперативном командовании заявили о взятии в окружение позиций курдских формирований в этом районе.
В субботу подразделения ВС Сирии начали развертывание на территории провинции Ракка, большая часть которой контролируется курдской коалицией "Сирийские демократические силы" (СДС). Правительственным войскам также удалось установить контроль над нефтяными месторождениями Сафьян и Эс-Саура, которые ранее находились под управлением курдов.
В феврале прошлого года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В середине декабря Абди заявил о необходимости автономного самоуправления провинций на северо-востоке Сирии, отметив, что достигнутое в марте соглашение с Дамаском должно стать основной будущего Сирии. После чего глава МИД САР Асаад аш-Шибани обвинил курдское руководство в нежелании выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством Дамаска.
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
США пригрозили Сирии возвращением санкций, пишут СМИ
Вчера, 02:15
 
В миреСирияРакка (мухафаза)Дамаск (город)Ахмед аш-ШарааРабочая партия КурдистанаСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала