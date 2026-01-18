Рейтинг@Mail.ru
Власти Сирии и курдское ополчение подписали соглашение о прекращении огня
19:32 18.01.2026 (обновлено: 21:52 18.01.2026)
Власти Сирии и курдское ополчение подписали соглашение о прекращении огня
Власти Сирии и курдское ополчение подписали соглашение о прекращении огня
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер курдского ополчения на северо-востоке страны Мазлум Абди подписали новое соглашение о прекращении огня после нескольких... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:32:00+03:00
2026-01-18T21:52:00+03:00
Власти Сирии и курдское ополчение подписали соглашение о прекращении огня

Аш-Шараа и курдский лидер Абди подписали соглашение о прекращении огня

© AP Photo / Kurdistan Region Security CouncilКурдские ополченцы
Курдские ополченцы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Kurdistan Region Security Council
Курдские ополченцы. Архивное фото
ДОХА, 18 янв — РИА Новости. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер курдского ополчения на северо-востоке страны Мазлум Абди подписали новое соглашение о прекращении огня после нескольких недель интенсивных боев в Алеппо и других районах на севере республики.
"Полное и немедленное прекращение огня на всех фронтах и линиях соприкосновения сирийских Вооруженных сил и "Сирийских демократических сил", — говорится в тексте документа, пункты которого приводит сирийское агентство SANA.
Бойцы Сирийских демократических сил - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Сирии рассказали, что мешает интеграции курдов
15 ноября 2025, 16:09
Соглашение также предусматривает:
— отход курдских формирований к восточной части реки Евфрат как часть плана по их дальнейшей передислокации;
— передачу центральным властям контроля над месторождениями нефти и газа на северо-востоке, а также погранпунктов;
— заступление членов СДС на службу в сирийской армии и других силовых структурах с гарантией защиты курдских районов.
При этом курды из состава ополчения займут руководящие посты в государственных, военных и силовых ведомствах.

Обострение на севере Сирии

Во вторник командование армии арабской республики сообщило об ограниченной операции на востоке провинции Алеппо. Оно объявило эту территорию закрытой военной зоной, сославшись на скопление СДС и возможные угрозы безопасности.
Солдаты сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Турция находится в координации с США на фоне военной операции в Алеппо
8 января, 16:26
Курдские формирования отвергли обвинения в наращивании сил и подчеркнули, что имеют право на самооборону. Они также призвали к диалогу, сочтя претензии о подготовке к нападению необоснованными и провоцирующими эскалацию.
В пятницу вечером командование СДС обвинило армию в массированном артиллерийском обстреле района Дейр-Хафер на востоке провинции. Военные, в свою очередь, пояснили, что ударили по позициям, откуда вылетали беспилотники для атак на город Алеппо и гуманитарный коридор, который открыли накануне для мирных граждан, желающих выехать. Командование СДС опровергло эти утверждения.
В ночь на субботу командующий СДС Мазлум Абди анонсировал вывод подконтрольных ему сил из Дейр-Хафера на восточный берег Евфрата. Армия после этого решила не наносить удары по позициям курдских формирований в провинции Алеппо.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Лавров рассказал, к чему могут привести игры с курдами в автономию
8 октября 2025, 19:47
 
