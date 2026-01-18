Рейтинг@Mail.ru
09:28 18.01.2026 (обновлено: 13:09 18.01.2026)
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Крещенскую ночь
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Крещенскую ночь
Температура воздуха в Крещенскую ночь в Москве опустится до минус 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.01.2026
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Крещенскую ночь

Синоптик Тишковец: температура в Москве в Крещенскую ночь опустится до минус 9

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина окунается в купель на озере Селигер у мужского монастыря Нило-Столобенской Пустыни во время празднования Крещения
Мужчина окунается в купель на озере Селигер у мужского монастыря Нило-Столобенской Пустыни во время празднования Крещения - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина окунается в купель на озере Селигер у мужского монастыря Нило-Столобенской Пустыни во время празднования Крещения
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Температура воздуха в Крещенскую ночь в Москве опустится до минус 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На Крещение, под влиянием теплого атмосферного фронта прогнозируется пасмурная погода, местами возможен небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Москве ночью минус 6 - минус 9, по области минус 6 - минус 11, днем в столице минус 3 - минус 6, в Подмосковье минус 2 - минус 7", - рассказал Тишковец.
Крещенские купания - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
16 января, 05:06
 
