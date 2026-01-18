Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Крещенскую ночь

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Температура воздуха в Крещенскую ночь в Москве опустится до минус 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Крещение, под влиянием теплого атмосферного фронта прогнозируется пасмурная погода, местами возможен небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Москве ночью минус 6 - минус 9, по области минус 6 - минус 11, днем в столице минус 3 - минус 6, в Подмосковье минус 2 - минус 7", - рассказал Тишковец.