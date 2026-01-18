https://ria.ru/20260118/sinoptik-2068581735.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Крещенскую ночь
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Крещенскую ночь - РИА Новости, 18.01.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Крещенскую ночь
Температура воздуха в Крещенскую ночь в Москве опустится до минус 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T09:28:00+03:00
2026-01-18T09:28:00+03:00
2026-01-18T13:09:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768514289_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_989bf41191fe3432b82c406c1025ad60.jpg
https://ria.ru/20260116/vrach-2068215566.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768514289_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_388fd5d890aa449611e0a0617dd48375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Крещенскую ночь
Синоптик Тишковец: температура в Москве в Крещенскую ночь опустится до минус 9