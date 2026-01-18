Рейтинг@Mail.ru
Юрист перечислила штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой - РИА Новости, 18.01.2026
05:39 18.01.2026
Юрист перечислила штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой
Юрист перечислила штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой
россия, москва, гибдд мвд рф
Россия, Москва, ГИБДД МВД РФ
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Скидку в 25% при оплате штрафов ГИБДД нельзя получить по 12 видам грубых и повторных правонарушений, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, скидку 25% на оплату штрафов ГИБДД нельзя получить по 12 основным видам правонарушений (по статьям и частям статей). В перечень исключений для предоставления скидки входят две категории: грубые нарушения (действуют всегда) и повторные нарушения (действуют только при повторе в течение года)", - сказала юрист.
Так, например, водитель не сможет получить скидку при оплате штрафа за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути, превышение скорости на 40-60 и 60-80 километров в час, проезд на красный сигнал светофора, нарушения, повлекшие причинение лёгкого или среднего вреда здоровью потерпевшего в результате ДТП, езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неоплаченную парковку в Москве (регулируются региональным КоАП), штрафы, по которым предоставлена отсрочка или рассрочка платежа и другие нарушения в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В МВД рассказали, как оплатить штраф ГИБДД со скидкой
РоссияМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
