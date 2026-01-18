Юрист перечислила штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Скидку в 25% при оплате штрафов ГИБДД нельзя получить по 12 видам грубых и повторных правонарушений, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, скидку 25% на оплату штрафов ГИБДД нельзя получить по 12 основным видам правонарушений (по статьям и частям статей). В перечень исключений для предоставления скидки входят две категории: грубые нарушения (действуют всегда) и повторные нарушения (действуют только при повторе в течение года)", - сказала юрист.
Так, например, водитель не сможет получить скидку при оплате штрафа за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути, превышение скорости на 40-60 и 60-80 километров в час, проезд на красный сигнал светофора, нарушения, повлекшие причинение лёгкого или среднего вреда здоровью потерпевшего в результате ДТП, езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неоплаченную парковку в Москве (регулируются региональным КоАП), штрафы, по которым предоставлена отсрочка или рассрочка платежа и другие нарушения в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ.