Рейтинг@Mail.ru
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/shtraf-2068564039.html
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф - РИА Новости, 18.01.2026
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф
С актрисы-иноагента Яны Трояновой* (внесена в перечень террористов и экстремистов) взыскали иноагентский штраф в 40 тысяч рублей, следует из судебных документов РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T02:30:00+03:00
2026-01-18T02:30:00+03:00
россия
яна троянова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875079852_0:291:2925:1936_1920x0_80_0_0_f0d89328a9f0e57695477fd6577fe09f.jpg
https://ria.ru/20251205/inoagent-2059949244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875079852_138:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e5f9d7958b734af26e93b87c8a08a082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, яна троянова
Россия, Яна Троянова
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф

РИА Новости: с Трояновой взыскали иноагентский штраф в 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкАктриса Яна Троянова*
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Актриса Яна Троянова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. С актрисы-иноагента Яны Трояновой* (внесена в перечень террористов и экстремистов) взыскали иноагентский штраф в 40 тысяч рублей, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных документов, в октябре 2024 года Троянова* была оштрафована на 40 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Актриса не погасила в срок штраф, поэтому суд выдал исполнительный документ, по которому приставы возбудили исполнительное производство.
По данным на сегодняшний день, у Трояновой* не значится долг за административный штраф, однако ей необходимо оплатить исполнительский сбор в 1144 рубля.
Актриса попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Второй западный окружной военный суд в ноябре 2025 года заочно приговорил Троянову* к восьми годам колонии за призывы к терроризму, возбуждение ненависти или вражды, а также уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
* Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов.
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
5 декабря 2025, 07:45
 
РоссияЯна Троянова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала