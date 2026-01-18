https://ria.ru/20260118/shtraf-2068564039.html
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф - РИА Новости, 18.01.2026
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф
С актрисы-иноагента Яны Трояновой* (внесена в перечень террористов и экстремистов) взыскали иноагентский штраф в 40 тысяч рублей, следует из судебных документов РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T02:30:00+03:00
2026-01-18T02:30:00+03:00
2026-01-18T02:30:00+03:00
россия
яна троянова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875079852_0:291:2925:1936_1920x0_80_0_0_f0d89328a9f0e57695477fd6577fe09f.jpg
https://ria.ru/20251205/inoagent-2059949244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875079852_138:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e5f9d7958b734af26e93b87c8a08a082.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яна троянова
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф
РИА Новости: с Трояновой взыскали иноагентский штраф в 40 тысяч рублей
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. С актрисы-иноагента Яны Трояновой* (внесена в перечень террористов и экстремистов) взыскали иноагентский штраф в 40 тысяч рублей, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных документов, в октябре 2024 года Троянова
* была оштрафована на 40 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ
(нарушение порядка деятельности иностранного агента). Актриса не погасила в срок штраф, поэтому суд выдал исполнительный документ, по которому приставы возбудили исполнительное производство.
По данным на сегодняшний день, у Трояновой* не значится долг за административный штраф, однако ей необходимо оплатить исполнительский сбор в 1144 рубля.
Актриса попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Второй западный окружной военный суд в ноябре 2025 года заочно приговорил Троянову* к восьми годам колонии за призывы к терроризму, возбуждение ненависти или вражды, а также уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
* Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов.