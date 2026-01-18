С Трояновой* взыскали иноагентский штраф

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. С актрисы-иноагента Яны Трояновой* (внесена в перечень террористов и экстремистов) взыскали иноагентский штраф в 40 тысяч рублей, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из судебных документов, в октябре 2024 года Троянова * была оштрафована на 40 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Актриса не погасила в срок штраф, поэтому суд выдал исполнительный документ, по которому приставы возбудили исполнительное производство.

По данным на сегодняшний день, у Трояновой* не значится долг за административный штраф, однако ей необходимо оплатить исполнительский сбор в 1144 рубля.

Актриса попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Второй западный окружной военный суд в ноябре 2025 года заочно приговорил Троянову* к восьми годам колонии за призывы к терроризму, возбуждение ненависти или вражды, а также уклонение от исполнения обязанностей иноагента.