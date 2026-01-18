ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рогозное, Новая Сечь, Ястребиное, Писаревка и Мирополье Сумской области.
По данным Минобороны РФ, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ватутино, Приколотное, Рясное, Покаляное, Охримовка и Зеленый Гай Харьковской области.
"Противник потерял свыше 175 военнослужащих, 24 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA израильского производства, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18