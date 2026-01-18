Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией

БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о лицемерии оппозиционных политиков в Сербии и Запада в отрицании сходства ситуаций США с Гренландией и Косово, где нарушается принцип территориальной целостности государств.