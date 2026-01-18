Рейтинг@Mail.ru
Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 18.01.2026 (обновлено: 23:35 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/serbiya-2068619687.html
Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией
Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией - РИА Новости, 18.01.2026
Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией
Президент Сербии Александр Вучич заявил о лицемерии оппозиционных политиков в Сербии и Запада в отрицании сходства ситуаций США с Гренландией и Косово, где... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:11:00+03:00
2026-01-18T23:35:00+03:00
в мире
сербия
гренландия
косово
александр вучич
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20260118/tramp-2068614335.html
https://ria.ru/20260116/nato-2068289154.html
сербия
гренландия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, гренландия, косово, александр вучич, нато, оон
В мире, Сербия, Гренландия, Косово, Александр Вучич, НАТО, ООН
Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией

Вучич: Запад лицемерно отрицает сходство ситуаций с Косово и Гренландией

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о лицемерии оппозиционных политиков в Сербии и Запада в отрицании сходства ситуаций США с Гренландией и Косово, где нарушается принцип территориальной целостности государств.
"Мне стыдно от лицемерия некоторых в нашей стране, которые говорят, что Косово и Гренландия - не одно и тоже. Когда спрашивают: "как не одно и то же?", отвечают, что в Гренландии никто не проводил геноцид против местного населения и так далее. Но никто и здесь его не проводил. Но молчат, потому что знают, что врали и обманывали, потому что знают, что кто-то однажды должен будет сказать: "извините, сербы, мы сделали величайшую ошибку". Есть ли возможность или нет пути назад с их точки зрения, это другой вопрос. Но, думаю, что подавляющее большинство их знает, какую большую ошибку они сделали признанием Косово и ведением процесса провозглашения косовской независимости в 2008 году", - заявил Вучич по телефону в эфире TV Informer.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю
Вчера, 15:38
По его словам, говорить сейчас о том, как США грубо нарушают территориальную целостность в Гренландии невозможно без учета того, что "Америка (в правление президента США Билла – ред.) Клинтона делала это с 1999 до 2009 года".
МИД Сербии сообщил в октябре 2025 года, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
НАТО удалила брифинг 1999 года, оправдывавший лишение сербов воды
16 января, 13:00
 
В миреСербияГренландияКосовоАлександр ВучичНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала