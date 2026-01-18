Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией

БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о лицемерии оппозиционных политиков в Сербии и Запада в отрицании сходства ситуаций США с Гренландией и Косово, где нарушается принцип территориальной целостности государств.
"Мне стыдно от лицемерия некоторых в нашей стране, которые говорят, что Косово и Гренландия - не одно и тоже. Когда спрашивают: "как не одно и то же?", отвечают, что в Гренландии никто не проводил геноцид против местного населения и так далее. Но никто и здесь его не проводил. Но молчат, потому что знают, что врали и обманывали, потому что знают, что кто-то однажды должен будет сказать: "извините, сербы, мы сделали величайшую ошибку". Есть ли возможность или нет пути назад с их точки зрения, это другой вопрос. Но, думаю, что подавляющее большинство их знает, какую большую ошибку они сделали признанием Косово и ведением процесса провозглашения косовской независимости в 2008 году", - заявил Вучич по телефону в эфире TV Informer.
По его словам, говорить сейчас о том, как США грубо нарушают территориальную целостность в Гренландии невозможно без учета того, что "Америка (в правление президента США Билла – ред.) Клинтона делала это с 1999 до 2009 года".
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.