Завод NIS возобновил переработку нефти - РИА Новости, 18.01.2026
13:32 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/serbija-2068601067.html
Завод NIS возобновил переработку нефти
Завод NIS возобновил переработку нефти - РИА Новости, 18.01.2026
Завод NIS возобновил переработку нефти
Нефтеперерабатывающий завод "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, возобновил переработку нефти, первые партии нефтепродуктов... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T13:32:00+03:00
2026-01-18T13:32:00+03:00
экономика
сербия
сша
россия
нефтяная индустрия сербии
газпром
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
https://ria.ru/20260116/vuchichi-2068323869.html
https://ria.ru/20260109/nis-2067000977.html
сербия
сша
россия
экономика, сербия, сша, россия, нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Сербия, США, Россия, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции в отношении России
Завод NIS возобновил переработку нефти

Находящийся под санкциями завод NIS возобновил переработку нефти

Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 янв - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, возобновил переработку нефти, первые партии нефтепродуктов ожидаются 27 января, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Санкции против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" вступили в силу 9 октября. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 1 января выдало временную лицензию на оперативную деятельность NIS до 23 января.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич ожидает в ближайшие дни деталей продажи российской доли в NIS
16 января, 15:21
16 января, 15:21
"После двух месяцев паузы сегодня началось производство нефтепродуктов на НПЗ в Панчево. Почти две тысячи сотрудников ускоренно работают, чтобы евродизель оказался на автозаправках с 27 января", - написала глава минэнерго Сербии в Instagram*.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
* Cоцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская
Офис компании NIS в Белграде
NIS договорилась о поставках первой партии нефти на переработку
9 января, 14:39
9 января, 14:39
 
ЭкономикаСербияСШАРоссияНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении России
 
 
