Завод NIS возобновил переработку нефти

БЕЛГРАД, 18 янв - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, возобновил переработку нефти, первые партии нефтепродуктов ожидаются 27 января, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Санкции против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" вступили в силу 9 октября. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 1 января выдало временную лицензию на оперативную деятельность NIS до 23 января.
"После двух месяцев паузы сегодня началось производство нефтепродуктов на НПЗ в Панчево. Почти две тысячи сотрудников ускоренно работают, чтобы евродизель оказался на автозаправках с 27 января", - написала глава минэнерго Сербии в Instagram*.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
* Cоцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская