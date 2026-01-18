Рейтинг@Mail.ru
09:28 18.01.2026
Сальдо рассказал о восстановлении села Хорлы после атаки ВСУ
херсонская область
черное море
владимир сальдо
вооруженные силы украины
удар всу по хорлам в херсонской области
херсонская область
черное море
херсонская область , черное море, владимир сальдо, вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области
Херсонская область , Черное море, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Село Хорлы в Херсонской области, по которому ВСУ нанесли удар в новогоднюю ночь, вернулось к обычной жизни, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо 1 января сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.
"Шок для жителей всех, и не только для жителей самих Хорлов. Что бы ни произошло, первый шок миновал, и люди начали восстанавливать то, что там нарушено. И сейчас поселок живет своей обычной жизнью", - рассказал Сальдо.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Пострадавшая рассказала о первом ударе ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь
2 января, 21:17
 
Херсонская областьЧерное мореВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
