https://ria.ru/20260118/selo-2068581859.html
Сальдо рассказал о восстановлении села Хорлы после атаки ВСУ
Сальдо рассказал о восстановлении села Хорлы после атаки ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
Сальдо рассказал о восстановлении села Хорлы после атаки ВСУ
Село Хорлы в Херсонской области, по которому ВСУ нанесли удар в новогоднюю ночь, вернулось к обычной жизни, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T09:28:00+03:00
2026-01-18T09:28:00+03:00
2026-01-18T09:28:00+03:00
херсонская область
черное море
владимир сальдо
вооруженные силы украины
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066026189_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_df4cbd50757bd64cff1b96ba6e1595b1.jpg
https://ria.ru/20260102/vsu-2066112326.html
херсонская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066026189_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a91e343f0b55c71fe5b4144517b49418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , черное море, владимир сальдо, вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области
Херсонская область , Черное море, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Сальдо рассказал о восстановлении села Хорлы после атаки ВСУ
Сальдо: Хорлы вернулись к обычной жизни