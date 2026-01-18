"Политические игры вокруг "объединения" опасны не только для молдавского общества, две трети которого не поддерживают эту идею, но и для ЕС. Эти игры Санду грозят обернуться эскалацией напряжённости, как это уже произошло в 1992 году, когда разразились приднестровский и гагаузский конфликты. Такой вариант не устраивает как молдавских граждан, так и западных покровителей Санду в Брюсселе, которые не желают новых проблем в "пороховом погребе" Европы – на Балканах", - подчеркнул Додон.