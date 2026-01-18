https://ria.ru/20260118/sandu-2068601439.html
Санду хочет войти в историю как последний президент Молдавии, заявил Додон
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду, Игорь Додон, Евросоюз
КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости.
Майя Санду хочет войти в историю как последний президент Молдавии, поэтому продвигает идею объединения с Румынией, заявил
бывший глава страны, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон, добавив, что намеки ее окружения о должности главы объединённой Румынии раздражают Бухарест.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии
, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
"По Конституции Санду больше не может быть переизбрана. Похоже, она не прочь войти в историю как последний президент Молдовы, надеясь, что румыны наивны и на волне унионизма изберут её главой объединённой Румынии – о чём её окружение уже намекало публично, что вызвало раздражение в Бухаресте", - написал Додон
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Молдавия уже испортила отношения с внешними партнерами в лице России
, США
и МВФ
. Теперь Санду подрывает отношения с Брюсселем
в условиях, что переговоры о вступлении в ЕС
и так поставлены на паузу.
"Политические игры вокруг "объединения" опасны не только для молдавского общества, две трети которого не поддерживают эту идею, но и для ЕС. Эти игры Санду грозят обернуться эскалацией напряжённости, как это уже произошло в 1992 году, когда разразились приднестровский и гагаузский конфликты. Такой вариант не устраивает как молдавских граждан, так и западных покровителей Санду в Брюсселе, которые не желают новых проблем в "пороховом погребе" Европы – на Балканах", - подчеркнул Додон.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.