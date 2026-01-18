На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport был найден спасателями на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси, передает агентство Пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport был найден спасателями на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси, передает агентство Antara

Индонезийский портал Detik сообщал, что с самолетом, принадлежащим авиакомпании Indonesia Air Transport, в субботу была потеряна связь в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси . На борту самолета находились 11 человек, включая восемь членов экипажа.

"Самолет ATR 42-500, ранее объявленный пропавшим, был найден на вершине горы Булусараунг в округе Пангкеп, Южный Сулавеси, во время поисковой операции индонезийской поисково-спасательной службы в воскресенье утром", — говорится в публикации.

Как уточняет агентство, первые признаки нахождения самолета на горе были обнаружены около 7:17 (02:17 мск): воздушный патруль сообщил о найденных белых обломках вокруг холмистой местности горы Булусараунг. Позже спасатели обнаружили крупные фрагменты самолета на северном склоне горы, а около 8:09 (3:09 мск) был найден фюзеляж.

По информации Antara, проведение эвакуации зависит от погодных условий, а на данный момент на месте происшествия отмечаются сильный ветер и туман. Вертолеты ищут безопасное место для посадки и развертывания спасательных команд.