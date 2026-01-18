https://ria.ru/20260118/samolet-2068587889.html
На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет
На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет - РИА Новости, 18.01.2026
На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет
Пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport был найден спасателями на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси,... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T10:42:00+03:00
2026-01-18T10:42:00+03:00
2026-01-18T16:56:00+03:00
в мире
южный сулавеси
индонезия
южный сулавеси
индонезия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068625213_0:0:1059:794_1920x0_80_0_0_e68a27c2d7eab18a054717af51d0af7c.jpg
На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет
Antara: пропавший самолет нашли на вершине горы в Индонезии
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport был найден спасателями на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси, передает агентство Antara
.
Индонезийский портал Detik сообщал, что с самолетом, принадлежащим авиакомпании Indonesia Air Transport, в субботу была потеряна связь в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси
. На борту самолета находились 11 человек, включая восемь членов экипажа.
"Самолет ATR 42-500, ранее объявленный пропавшим, был найден на вершине горы Булусараунг в округе Пангкеп, Южный Сулавеси, во время поисковой операции индонезийской поисково-спасательной службы в воскресенье утром", — говорится в публикации.
Как уточняет агентство, первые признаки нахождения самолета на горе были обнаружены около 7:17 (02:17 мск): воздушный патруль сообщил о найденных белых обломках вокруг холмистой местности горы Булусараунг. Позже спасатели обнаружили крупные фрагменты самолета на северном склоне горы, а около 8:09 (3:09 мск) был найден фюзеляж.
По информации Antara, проведение эвакуации зависит от погодных условий, а на данный момент на месте происшествия отмечаются сильный ветер и туман. Вертолеты ищут безопасное место для посадки и развертывания спасательных команд.
Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макасар. На момент публикации данных о погибших или выживших нет.