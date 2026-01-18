Рейтинг@Mail.ru
На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет
10:42 18.01.2026 (обновлено: 16:56 18.01.2026)
На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет
Пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport был найден спасателями на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси,... РИА Новости, 18.01.2026
в мире, южный сулавеси, индонезия
В мире, Южный Сулавеси, Индонезия
На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет

Antara: пропавший самолет нашли на вершине горы в Индонезии

© Фото : ANTARAОбломки самолета авиакомпании Indonesia Air Transport на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси
Обломки самолета авиакомпании Indonesia Air Transport на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : ANTARA
Обломки самолета авиакомпании Indonesia Air Transport на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport был найден спасателями на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси, передает агентство Antara.
Индонезийский портал Detik сообщал, что с самолетом, принадлежащим авиакомпании Indonesia Air Transport, в субботу была потеряна связь в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси. На борту самолета находились 11 человек, включая восемь членов экипажа.
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабаде в Индии - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета
13 июня 2025, 06:14
"Самолет ATR 42-500, ранее объявленный пропавшим, был найден на вершине горы Булусараунг в округе Пангкеп, Южный Сулавеси, во время поисковой операции индонезийской поисково-спасательной службы в воскресенье утром", — говорится в публикации.
Как уточняет агентство, первые признаки нахождения самолета на горе были обнаружены около 7:17 (02:17 мск): воздушный патруль сообщил о найденных белых обломках вокруг холмистой местности горы Булусараунг. Позже спасатели обнаружили крупные фрагменты самолета на северном склоне горы, а около 8:09 (3:09 мск) был найден фюзеляж.
По информации Antara, проведение эвакуации зависит от погодных условий, а на данный момент на месте происшествия отмечаются сильный ветер и туман. Вертолеты ищут безопасное место для посадки и развертывания спасательных команд.
Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макасар. На момент публикации данных о погибших или выживших нет.
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Барнауле - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Барнауле вынужденно сел самолет из Сочи
Вчера, 08:40
 
