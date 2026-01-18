Рубио рассчитывает на сотрудничество с нацкомитетом по управлению Газой

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с нетерпением ожидает сотрудничества с национальным координационным комитетом по управлению сектором Газа и его главой Али Шаатом.
Ранее Белый дом сообщил, что Шаат, ранее отвечавший на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон, возглавит координационный комитет.
"Я с нетерпением жду совместной работы с доктором Али Шаатом и Национальным комитетом по управлению Газой над построением лучшего будущего для народа Газы и всего региона", - написал Рубио в соцсети X.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие палестинского движения ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.