Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассчитывает на сотрудничество с нацкомитетом по управлению Газой - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/rubio-2068564597.html
Рубио рассчитывает на сотрудничество с нацкомитетом по управлению Газой
Рубио рассчитывает на сотрудничество с нацкомитетом по управлению Газой - РИА Новости, 18.01.2026
Рубио рассчитывает на сотрудничество с нацкомитетом по управлению Газой
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с нетерпением ожидает сотрудничества с национальным координационным комитетом по управлению сектором Газа и его главой... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T02:42:00+03:00
2026-01-18T02:42:00+03:00
в мире
израиль
сша
россия
марко рубио
дональд трамп
биньямин нетаньяху
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506968d629f396d2c7322a4e636d6cc5.jpg
https://ria.ru/20260118/tramp-2068562646.html
https://ria.ru/20260118/ssha-2068560539.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e1b5fb2da07570b639316cada231b38a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, россия, марко рубио, дональд трамп, биньямин нетаньяху, оон, хамас
В мире, Израиль, США, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС
Рубио рассчитывает на сотрудничество с нацкомитетом по управлению Газой

Рубио заявил, что рассчитывает на сотрудничество с комитетом по управлению Газой

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с нетерпением ожидает сотрудничества с национальным координационным комитетом по управлению сектором Газа и его главой Али Шаатом.
Ранее Белый дом сообщил, что Шаат, ранее отвечавший на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон, возглавит координационный комитет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: Трамп требует взнос за постоянное членство в совете мира по Газе
01:48
"Я с нетерпением жду совместной работы с доктором Али Шаатом и Национальным комитетом по управлению Газой над построением лучшего будущего для народа Газы и всего региона", - написал Рубио в соцсети X.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие палестинского движения ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: США реализуют план по Газе вне зависимости от позиции Нетаньяху
00:46
 
В миреИзраильСШАРоссияМарко РубиоДональд ТрампБиньямин НетаньяхуООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала