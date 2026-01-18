Рейтинг@Mail.ru
Шохин назвал способ победить кадровый голод в России - РИА Новости, 18.01.2026
10:14 18.01.2026
Шохин назвал способ победить кадровый голод в России
Принятие закона о гибкости рынка труда и платформенная занятость помогут решить проблему кадрового голода в России, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 18.01.2026
россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Принятие закона о гибкости рынка труда и платформенная занятость помогут решить проблему кадрового голода в России, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Снятие ограничений на сверхурочную работу и другие меры позволят частично компенсировать дефицит рабочей силы порядка 800 тысяч человек. Сейчас напряжение на рынке труда несколько ослабло в связи с охлаждением экономики. Это самый подходящий момент для того, чтобы меры по повышению гибкости рынка труда запустить", - сказал глава РСПП.
Платформенная экономика также поможет в этом вопросе, считает Шохин.
"Есть такой термин "гиг-экономика" или "гиг-занятость", которая сейчас набирает вес во всем мире. Экономика, основанная на искусственном интеллекте и цифровых решениях, уже не требует от части работников постоянного присутствия на рабочем месте. И многие самозанятые, которые привыкли к гибким режимам работы, вряд ли захотят переходить в штат", - пояснил он.
Поэтому нужно шаг за шагом создавать стимулы для занятых в платформенной экономике к участию в формировании социальных фондов и медицинского страхования. "Решение этой проблемы нахрапом, в один присест будет препятствовать развитию новых форм бизнеса и новых форм экономики", - уверен глава РСПП.
Другое ключевое направление – рост производительности труда и автоматизация производств.
"И нужны механизмы бесшовного перехода из системы профобразования на рынок труда, чтобы результаты выпускных экзаменов подтверждались независимой оценкой, полученной квалификации со стороны работодателей", - заключил Шохин.
РоссияАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
 
