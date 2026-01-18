Рейтинг@Mail.ru
В Ростове, предварительно, удастся сохранить подъезд, атакованный БПЛА - РИА Новости, 18.01.2026
16:46 18.01.2026
В Ростове, предварительно, удастся сохранить подъезд, атакованный БПЛА
В Ростове, предварительно, удастся сохранить подъезд, атакованный БПЛА - РИА Новости, 18.01.2026
В Ростове, предварительно, удастся сохранить подъезд, атакованный БПЛА
Подъезд многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, где в результате атаки БПЛА возникла угроза обрушения, удастся сохранить, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:46:00+03:00
2026-01-18T16:46:00+03:00
ростов-на-дону
ростов
советский район
александр скрябин
происшествия
ростов-на-дону
ростов
советский район
ростов-на-дону, ростов, советский район, александр скрябин, происшествия
Ростов-на-Дону, Ростов, Советский район, Александр Скрябин, Происшествия
В Ростове, предварительно, удастся сохранить подъезд, атакованный БПЛА

Скрябин: подъезд в Ростове, где возникла угроза обрушения, удастся сохранить

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПоврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Подъезд многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, где в результате атаки БПЛА возникла угроза обрушения, удастся сохранить, сообщил глава администрации города Александр Скрябин предварительное заключение экспертов.
На минувшей неделе Скрябин сообщил о повреждении нескольких многоквартирных домов из-за воздушной атаки над западной частью Ростова-на-Дону, четверо пострадали, один человек погиб. А субботу власти заявили о существующей опасности обрушения пострадавшего подъезда в многоэтажке.
"По предварительному мнению экспертов, подъезд удастся сохранить, и после всех работ можно будет использовать для проживания. В настоящее время проводятся временные страховочные работы по укреплению несущих конструкций подъезда", - написал Скрябин в Telegram-канале по итогам встречи с жителями пострадавшего подъезда.
Он отметил, что в середине предстоящей недели для жителей подъезда будет организована возможность поочередно попасть в квартиры и забрать документы и ценные вещи. Администрация Советского района будет оперативно информировать жителей об этапах и сроках обследования и восстановления.
Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Беслане три человека пострадали при падении обломков БПЛА на дом
Вчера, 10:16
 
Ростов-на-ДонуРостовСоветский районАлександр СкрябинПроисшествия
 
 
