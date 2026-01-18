В Ростове, предварительно, удастся сохранить подъезд, атакованный БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Подъезд многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, где в результате атаки БПЛА возникла угроза обрушения, удастся сохранить, сообщил глава администрации города Александр Скрябин предварительное заключение экспертов.
На минувшей неделе Скрябин сообщил о повреждении нескольких многоквартирных домов из-за воздушной атаки над западной частью Ростова-на-Дону, четверо пострадали, один человек погиб. А субботу власти заявили о существующей опасности обрушения пострадавшего подъезда в многоэтажке.
"По предварительному мнению экспертов, подъезд удастся сохранить, и после всех работ можно будет использовать для проживания. В настоящее время проводятся временные страховочные работы по укреплению несущих конструкций подъезда", - написал Скрябин в Telegram-канале по итогам встречи с жителями пострадавшего подъезда.
Он отметил, что в середине предстоящей недели для жителей подъезда будет организована возможность поочередно попасть в квартиры и забрать документы и ценные вещи. Администрация Советского района будет оперативно информировать жителей об этапах и сроках обследования и восстановления.