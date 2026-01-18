В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв – РИА Новости. В Смоленской области в мороз до -24°С откроются 33 купели, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

"Откроются 33 официальных, специально оборудованных мест для купания. С 22.00 начинается обряд освящения, а затем начнется купание", - сказали в ведомстве, уточнив, что в самом Смоленске откроются две купели.

Представитель регионального главка рассказала РИА Новости, что сейчас в Смоленске мороз в 15°С.

Согласно официальному сообщению ГУ МЧС , регион пребывает под влиянием аномально-холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха сохраняется на 7–10 градусов ниже климатической нормы.