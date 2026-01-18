https://ria.ru/20260118/rossiya-2068653272.html
В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов
В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов - РИА Новости, 18.01.2026
В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов
В Смоленской области в мороз до -24°С откроются 33 купели, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:16:00+03:00
2026-01-18T21:16:00+03:00
2026-01-18T21:16:00+03:00
религия
смоленск
смоленская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994443399_0:26:2976:1700_1920x0_80_0_0_8d88b9cc512c7c6fbd0ac2feb141e4d5.jpg
https://ria.ru/20260118/religiya-2068652235.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994443399_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_b724b43206bbbeafb788ae8740902e9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Религия, Смоленск, Смоленская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов
В Смоленской области в мороз до -24°С откроются 33 купели