В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
21:16 18.01.2026
В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов
В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов - РИА Новости, 18.01.2026
В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов
В Смоленской области в мороз до -24°С откроются 33 купели, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.01.2026
смоленск, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Религия, Смоленск, Смоленская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов

В Смоленской области в мороз до -24°С откроются 33 купели

Крещенские купания
Крещенские купания - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Крещенские купания. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв – РИА Новости. В Смоленской области в мороз до -24°С откроются 33 купели, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
"Откроются 33 официальных, специально оборудованных мест для купания. С 22.00 начинается обряд освящения, а затем начнется купание", - сказали в ведомстве, уточнив, что в самом Смоленске откроются две купели.
Представитель регионального главка рассказала РИА Новости, что сейчас в Смоленске мороз в 15°С.
Согласно официальному сообщению ГУ МЧС, регион пребывает под влиянием аномально-холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха сохраняется на 7–10 градусов ниже климатической нормы.
"Ночью ожидается преимущественно без осадков, местами возможны слабые туманы и изморозь. Минимальная температура воздуха по области опустится до -15°С…-20°С, а местами и до -24°С. В Смоленске температура ночью составит -18°С…-20°С", - говорится в сообщении.
