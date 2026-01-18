Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 18.01.2026
"Вот и все". В США резко высказались о конфликте России и Украины
Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, а не в ее уничтожении, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep РИА Новости, 18.01.2026
Макгрегор: Россия не заинтересована в уничтожении Украины

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, а не в ее уничтожении, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Русские не заинтересованы в уничтожении Украины и никогда не были. <…> Чего они хотят, так это окончания конфликта. Они хотели бы видеть Украину в качестве <…> государства, которое имеет нейтральный статус и не враждебно по отношению к России. Вот и все", — сказал он.
Владимир Зеленский
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
Вчера, 19:05
По словам Макгрегора, никто не хочет принять это условие России, поскольку "слишком много мошенников заварили коррупционную кашу" на Украине.
В июне президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что у Украины должен быть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Российский лидер не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Мужчина с российским флагом
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинНАТОСША
 
 
