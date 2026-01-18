https://ria.ru/20260118/rossiya-2068652876.html
"Вот и все". В США резко высказались о конфликте России и Украины
Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, а не в ее уничтожении, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep РИА Новости, 18.01.2026
Макгрегор: Россия не заинтересована в уничтожении Украины